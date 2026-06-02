Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 2 de junio

El dólar oficial mayorista avanzó 1,3% este lunes. Junio comenzó con perspectivas favorables en materia de oferta de divisas, aunque con interrogantes por el lado de la demanda, sobre todo ante el comienzo del Mundial 2026, que llevará a muchos argentinos a consumir en el exterior.
Dólar: el costo inelástico de casi u$s42.000 millones que compraron los ahorristas desde la salida del cepo
A poco más de un año de flexibilizado el mercado físico, la demanda constante de divisas evidencia un patrón de ahorro que exige recalibrar la estrategia macroeconómica integral.