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2 de junio 2026 - 07:42

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 2 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial mayorista avanzó 1,3% este lunes. Junio comenzó con perspectivas favorables en materia de oferta de divisas, aunque con interrogantes por el lado de la demanda, sobre todo ante el comienzo del Mundial 2026, que llevará a muchos argentinos a consumir en el exterior.

En tanto, los ADRs treparon hasta casi 3,2% y el S&P Merval ganó 2,4%, luego de coronar mayo con su mayor suba mensual desde octubre. Mientras tanto, el riesgo país se mantuvo por debajo de los 500 puntos básicos. Este martes, los inversores estarán pendientes de las novedades sobre la guerra de Medio Oriente.

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