El real blue cotiza a $273,75 para la compra y a $286,75 para la venta.
Real blue: a cuánto opera este martes 2 de junio
La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.
El real paralelo, que circula en el mercado "negro", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.
El real oficial marcó los $278 para la compra y a $293 para la venta. A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, se ubicó a un valor de $380,90.
Sobre el real
El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.
El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 2 de junio
El dólar oficial minorista cerró a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.428,90 para la venta.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.411.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 2 de junio
El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 2 de junio
El dólar CCL cerró a $1.488,77 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 2 de junio
El dólar MEP cerró a $1.434,12 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 2 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.859.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 2 de junio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.487,44, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 2 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s75.739, según Binance.
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