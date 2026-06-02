Dólar: el costo inelástico de casi u$s42.000 millones que compraron los ahorristas desde la salida del cepo

A poco más de un año de flexibilizado el mercado físico, la demanda constante de divisas evidencia un patrón de ahorro que exige recalibrar la estrategia macroeconómica integral.

La economía argentina deberá contemplar una necesidad neta anual de entre u$s25.000 y u$s30.000 millones exclusivamente destinada a satisfacer la preferencia por la liquidez en dólares del sector privado.

La lectura rigurosa de las series estadísticas suele ofrecer diagnósticos más precisos que los consensos coyunturales del mercado. El reciente Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) , correspondiente al mes de abril de 2026, arroja una métrica que exige profunda atención técnica: las compras brutas de dólares por parte de personas humanas alcanzaron los u$s2.758 millones .

Esta cifra, la más elevada desde la inestabilidad propia de la transición electoral de octubre de 2025, no refleja un episodio de pánico financiero, sino la consolidación de un comportamiento estructural. A poco más de un año de la salida del cepo para este segmento, la demanda de billetes físicos ha encontrado una zona de confort volumétrica y constante que oscila entre los u$s2.000 y u$s3.000 millones mensuales .

La relevancia de este fenómeno radica en su impacto directo sobre el diseño de la política monetaria. Actualmente, la macroeconomía exhibe indicadores de estabilización fundamentados en un superávit comercial robusto, sostenido por la maduración de inversiones energéticas y los ciclos agrícolas. Sin embargo, el persistente flujo de formación de activos externos por parte del sector privado minorista plantea un desafío sistémico.

No se trata de una anomalía pasajera, sino de un drenaje constante en la cuenta de capital y financiera que las autoridades deben incorporar, sin eufemismos, en los modelos de proyección de requerimientos de divisas a mediano y largo plazo. Ignorar esta inelasticidad es subestimar las condiciones necesarias para garantizar la sustentabilidad del balance del BCRA .

El análisis longitudinal de la demanda de moneda extranjera permite aislar los componentes especulativos de los estructurales. Durante el año 2025, el nivel de atesoramiento exhibió la volatilidad clásica de los ciclos políticos: en septiembre las compras treparon a u$s5.193 millones , alcanzando en octubre los u$s4.729 millones . Disipada la incertidumbre, el volumen retrocedió abruptamente a u$s1.615 millones en noviembre.

Ese piso, no obstante, resultó ser un umbral mínimo operativo. Desde la liberación para personas humanas en abril de 2025, la demanda bruta acumulada ha sido de u$s37.149 millones. El registro de abril de 2026 (u$s2.758 millones) confirma que, aun en contextos de baja volatilidad cambiaria aparente, la dolarización de portafolios opera con un motor propio.

En una economía bimonetaria de facto como la argentina, el peso logra sostener transaccionalmente sus funciones de medio de pago y unidad de cuenta, pero ha claudicado históricamente en su rol de reserva de valor. La confianza fiduciaria es un activo intangible que se construye con décadas de rendimientos reales positivos, no mediante decretos de desregulación.

El impacto en la cuenta de capital y la liquidez doméstica

Para evaluar con precisión la presión sobre las reservas internacionales, el análisis debe centrarse en los flujos netos. Durante el mes de abril de 2026, las ventas de dólares por parte de los individuos (oferta) sumaron apenas u$s822 millones, elevando el acumulado de ventas anualizado a u$s9.030 millones. La asimetría es evidente: el resultado neto mensual exclusivo por billetes arrojó un saldo negativo de u$s1.936 millones, consolidando un déficit de u$s28.119 millones en este segmento desde la eliminación de las restricciones.

El panorama se complejiza al integrar la dinámica de los servicios financieros. Si a las compras de billetes se le adicionan las transferencias de divisas al exterior sin fines específicos (que en abril explicaron una salida adicional de u$s427 millones), el requerimiento neto total asciende a u$s2.363 millones mensuales. El acumulado de esta métrica amplia desde el fin del cepo minorista alcanza los u$s41.876 millones.





BUTELER CUADRO

Desde la perspectiva de la intermediación financiera, esta dinámica genera un silencioso efecto crowding-out (desplazamiento) sobre el ahorro interno. Los excedentes en moneda local generados por el sector privado, en lugar de canalizarse hacia el sistema bancario doméstico para fondear el crédito productivo a largo plazo (lo que propiciaría un virtuoso crowding-in), se esterilizan en el atesoramiento físico o en cuentas, restando profundidad y musculatura al mercado de capitales local.

Asimetrías regulatorias: el subsidio cruzado del mercado

Actualmente, el mercado oficial de cambios mantiene un equilibrio que resulta de la conjunción de factores exógenos favorables y de un esquema regulatorio dual. Por el lado de la oferta, el Banco Central capta las liquidaciones derivadas del agro, el incremento de los saldos exportables del sector hidrocarburífero y, fundamentalmente, de los dólares ingresados por las empresas a través de la emisión de Obligaciones Negociables (ON) o líneas de crédito externo.

Estas corporaciones se ven obligadas a liquidar sus divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a tipo de cambio oficial para asegurarse el acceso posterior a esa misma cotización cuando deban cancelar capital e intereses.

Este flujo positivo dota al BCRA del poder de fuego necesario para administrar la paridad. Sin embargo, esta estabilidad esconde una fricción institucional profunda: mientras el sector minorista opera en un esquema desregulado, el sector corporativo e importador continúa sujeto a controles de capitales (cepo). En términos estrictamente monetarios, se ha configurado un subsidio cruzado implícito donde la liquidación compulsiva del frente comercial y financiero empresario abastece la formación de activos externos de los individuos.

Dinámica regresiva y el riesgo distributivo

Más allá de los volúmenes transados, el sostenimiento de esta demanda introduce una dinámica regresiva en la estructura patrimonial de la sociedad. La capacidad de generar un excedente transaccional en pesos para dolarizar u$s2.300 millones netos por mes está concentrada en los deciles de mayores ingresos. Este mecanismo les permite blindar sus carteras contra potenciales depreciaciones de la moneda local o variaciones en la tasa de interés real.

En contraposición, los estratos de menores recursos y los asalariados medios, cuyos ingresos se destinan casi en su totalidad al consumo de bienes inelásticos, permanecen expuestos a las fluctuaciones del poder adquisitivo del peso. Si las tensiones en el sector externo llegaran a forzar correcciones cambiarias en el futuro, los tenedores de moneda extranjera capitalizarían el ajuste, mientras que la base de la pirámide absorbería el impacto inflacionario pleno, operando peligrosamente cerca del umbral de estrés sistémico.

Al proyectar el actual ritmo de demanda, la economía argentina deberá contemplar una necesidad neta anual de entre u$s25.000 y u$s30.000 millones exclusivamente destinada a satisfacer la preferencia por la liquidez en dólares del sector privado. Negar la existencia de este bimonetarismo estructural es un ejercicio inconducente. La optimización de la política macroeconómica requiere incorporarlo como una variable exógena fija dentro del flujo de fondos nacional.

Economista