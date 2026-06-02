El Gobierno introdujo modificaciones al sistema de identificación de autopartes mediante códigos QR y flexibilizó algunos requisitos que habían sido establecidos el año pasado para la comercialización de componentes de seguridad vehicular.
El Gobierno modificó el sistema de control para autopartes y neumátios: cuáles son los cambios
La nueva resolución incorpora excepciones para algunos productos, exige información más detallada en los códigos QR y permite comercializar el stock previo hasta septiembre.
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La decisión fue formalizada mediante una resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial.
Cambios en el sistema de control de autopartes y neumáticos
La normativa ajusta el régimen creado en 2025, que obliga a fabricantes e importadores de autopartes de seguridad a incorporar un Código QR que permita a consumidores y autoridades acceder a información detallada sobre el producto, incluyendo fabricante, marca, modelo, origen, número de certificación y organismo certificador.
Según explicó el Gobierno, durante la puesta en marcha del sistema se recibieron observaciones de cámaras empresarias del sector automotor y autopartista respecto de dificultades operativas para cumplir con algunas exigencias previstas originalmente.
A partir de esas observaciones, la resolución incorpora una excepción específica para los neumáticos. En aquellos casos en que resulte "materialmente imposible" colocar el código QR en el producto o en su envase primario, la información podrá brindarse a través de un código visible en el punto de venta o de entrega.
La norma también establece que cuando la comercialización se realice por medios electrónicos o canales de venta a distancia, la información deberá encontrarse disponible para el consumidor antes de concretar la compra mediante un enlace digital visible.
Autopartes y neumáticos: extienden el plazo para adecuar el stock
Otro de los cambios relevantes es la creación de un período de transición para el stock existente. Las autopartes y elementos de seguridad que hubieran sido fabricados o importados antes de la entrada en vigencia del régimen podrán seguir comercializándose hasta el 1 de septiembre de 2026, siempre que cumplan con la normativa vigente al momento de su fabricación o importación.
Cumplido ese plazo, todos los productos alcanzados deberán adecuarse a las nuevas disposiciones sobre trazabilidad e identificación.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que las modificaciones buscan "facilitar la implementación del sistema, mejorar las condiciones de trazabilidad y garantizar el acceso a la información por parte de los consumidores y de las autoridades de fiscalización".