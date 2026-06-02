Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 2 de junio

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El dólar oficial minorista cotiza a $1.395 para la compra y a $1.445 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.444,58 para la venta.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 2 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.426.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 2 de junio El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 2 de junio El dólar CCL cotiza a $1.490,97 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.6%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 2 de junio El dólar MEP cotiza a $1.438,60 y la brecha con el dólar oficial es de 0.9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 2 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.878,50. Cotización del dólar cripto hoy, martes 2 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.483,44, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 2 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s70.732, según Binance.