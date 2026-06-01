Cuidá tus dólares en el Mundial 2026: las estafas a turistas más comunes en las tres sedes

Antes de asistir al gran evento del año, te conviene conocer las maniobras más frecuentes que afectan a visitantes en Norteamérica.

El Mundial 2026 es el evento más esperado del año y en esta ocasión, por primera vez la competencia se disputará en tres países de manera simultánea: Estados Unidos , Canadá y México . La expectativa de los hinchas es enorme y millones de personas ya organizan sus vuelos, hospedajes y recorridos para seguir a sus selecciones.

Pero a pesar de la alegría, la gran cantidad de visitantes también atrae a delincuentes q ue buscan aprovechar la falta de experiencia de los viajeros en países desconocidos, quienes suelen convertirse en objetivos fáciles porque manejan efectivo, hacen pagos constantes y muchas veces no están al tanto de las normas locales. Es por eso que conocer los fraudes más habituales antes de viajar puede marcar la diferencia .

Las estafas a viajeros suelen dividirse en dos grandes grupos, las que ocurren a través de internet y las que se producen de manera presencial . Dentro del primer grupo aparecen páginas web falsas, plataformas de reservas inventadas y páginas que solicitan pagos por servicios inexistentes. En todas estas son frecuentes los intentos de robo de información bancaria y datos personales.

En las calles, los riesgos cambian según el destino, ya que algunos delincuentes apuntan a turistas mediante cobros excesivos, excursiones que no cumplen lo prometido o fraudes con cajeros automáticos. Durante eventos masivos como una Copa del Mundo, estas prácticas suelen multiplicarse debido al fuerte movimiento de visitantes y a la alta demanda de alojamiento, transporte y entradas.

Estafas de alojamiento falso en Estados Unidos: cómo evitarlas

Uno de los fraudes más reportados en ciudades turísticas estadounidenses consiste en la publicación de hospedajes inexistentes o manipulados para atraer reservas. La maniobra suele empezar con anuncios atractivos en plataformas de alquiler temporario o páginas de reservas. El visitante realiza el pago y descubre al llegar que la dirección no existe, que el inmueble cerró hace tiempo o que nunca estuvo disponible.

También existen casos donde los estafadores informan supuestos problemas con la reserva original y ofrecen una alternativa distinta que generalmente se trata de un alojamiento de menor calidad que el contratado inicialmente. Estas situaciones suelen registrarse con mayor frecuencia en Nueva York o Miami, especialmente durante grandes acontecimientos deportivos.

Para minimizar riesgos, lo mejor es revisar opiniones en varias plataformas, verificar la identidad del anfitrión y desconfiar de cualquier solicitud de pago por fuera del sistema oficial de reservas. Si una oferta parece demasiado conveniente respecto al precio promedio del mercado, hay que investigar antes de concretar la operación.

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Atención a los cajeros automáticos en México

México recibe millones de visitantes cada año y muchos turistas desconocen uno de los delitos financieros más importantes registrados en el país, la clonación de tarjetas en cajeros automáticos. El método consiste en instalar dispositivos ocultos capaces de copiar la información almacenada en las tarjetas bancarias y con esos datos, los delincuentes realizan extracciones o compras no autorizadas.

Uno de los casos más conocidos involucró una organización criminal que operó entre 2014 y 2019. Según las investigaciones, el grupo manipuló hasta 100 cajeros automáticos ubicados en zonas turísticas y logró obtener u$s1.200 millones mediante operaciones fraudulentas.

Los destinos más afectados incluyeron ciudades turísticas como Cancún y Playa del Carmen, donde el flujo constante de visitantes facilitó las maniobras. Para reducir las posibilidades de fraude, los especialistas recomiendan evitar cajeros instalados en bares, comercios o restaurantes y solo retirar dinero dentro de sucursales bancarias reconocidas, revisando visualmente el equipo antes de insertar la tarjeta.

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Estafas online en Canadá: cómo cuidarse

Canadá también enfrenta un crecimiento de los fraudes digitales contra los turistas. Los delincuentes crean páginas que imitan agencias de viaje legítimas para captar reservas y pagos de personas que planean visitar el país. En algunos casos, las copias son muy convincentes gracias al uso de imágenes profesionales y herramientas de inteligencia artificial. Durante 2024, este tipo de engaños afectó a muchos usuarios y alarmó al sector turístico canadiense.

Otro esquema de estafa se trata de páginas falsas que ofrecen gestionar la Autorización Electrónica de Viaje (eTA), un requisito para ingresar al país en determinadas circunstancias. Estas páginas suelen cobrar tarifas superiores a las oficiales o directamente quedarse con el dinero sin completar ningún trámite.

La mejor defensa consiste en verificar cuidadosamente la dirección web antes de ingresar datos personales o bancarios. Muchas páginas fraudulentas presentan errores ortográficos mínimos en la URL o textos mal redactados que buscan pasar inadvertidos. Lo más recomendable es acceder únicamente a portales oficiales o a empresas reconocidas.