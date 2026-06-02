Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 2 de junio

El dólar blue opera a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 2 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.426 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 2 de junio El dólar CCL opera a $1.490,97 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.6%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 2 de junio El dólar MEP opera a $1.438,60 y la brecha con el dólar oficial es de 0.9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 2 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.878,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 2 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.483,44, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 2 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s70.732, según Binance.