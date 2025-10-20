SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

20 de octubre 2025 - 19:32

Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este lunes 20 de octubre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El BCE confirmó la llegada del euro digital para 2029.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.641,73 para la compra y a $1.740,07 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.808,75 para la compra y a $1.840,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.258,37.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

Ambas iniciativas buscan fortalecer la soberanía financiera de Europa, estandarizar los pagos digitales y reducir la dependencia de stablecoins en dólares.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 20 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.475. Esto implicó una suba de $25 (+1,7%) respecto del viernes.

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, lunes 20 de octubre

El dólar blue se vendió a $1.505 y la brecha con el oficial se ubicó en el 2%.

Valor del MEP hoy, lunes 20 de octubre

El dólar MEP cotizó a $1.552,82 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 5,3%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 20 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.569,99 y la brecha con el dólar oficial es del 6,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 20 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 20 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1541,49, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 20 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.069, según Binance.

