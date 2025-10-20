Swap entre EEUU y Argentina: las claves del acuerdo y la información técnica que se mantendrá en secreto







Buena parte de los detalles técnicos del acuerdo serán "confidenciales", según anticiparon fuentes oficiales a Ámbito. Además, dieron precisiones sobre las diferencias con el swap de China.

Buena parte de los detalles técnicos del swap serán "confidenciales". Mariano Fuchila

El Banco Central (BCRA) anunció el cierre del swap de monedas con el Tesoro de EEUU por u$s20.000 millones para la "estabilización cambiaria" con el objetivo de preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Las cláusulas económicas del acuerdo serán confidenciales", según comentaron fuentes de la autoridad monetaria a Ámbito, que también dieron precisiones sobre el el funcionamiento del swap y las diferencias con el antiguo acuerdo de monedas con China.

En cuanto al posible impacto en las reservas internacionales del BCRA, anticiparon que se producirá solo una vez que se active cada uno de los tramos del swap. "Actualmente, el BCRA tiene una hoja de balance sólida con amplia liquidez y los desembolsos de cada tramo se irán determinando según las necesidades que tenga el BCRA en el futuro", destacaron.

Características del swap con el Tesoro de EEUU Las condiciones económicas del acuerdo serán confidenciales en línea con otros acuerdos bilaterales del BCRA, subrayaron fuentes oficiales, para evitar generar incentivos entre los inversores que busquen arbitrar las posiciones de los países. El mismo principio se aplica a las operaciones que tiene el Exchange Stabilization Fund con el Banco de México y que tuvo en su momento con Uruguay.

Una vez efectuados los desembolsos, los fondos serán de libre disponibilidad, sin restricciones para su uso.

Respecto a las diferencias con swap con China, hay algunas en los aspectos técnicos y tiene una contabilización diferente. Ambos acuerdos permiten al BCRA ampliar las herramientas que tiene para la implementación de la política monetaria y cambiaria.