Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 20 de octubre

El dólar blue cotiza a a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 2,4%.
Wall Street: los temores regresan a los mercados, y ninguno es más fuerte que el de perderse el rally
Por José Siabba Serrate
Desde que comenzó octubre, nada subió más que la volatilidad. Manda el mercado bull, pero trepa un terreno más pedregoso y poceado. Especialistas advierten por la eventualidad de "otra dolorosa corrección".
