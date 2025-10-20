SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
20 de octubre 2025 - 10:44

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 20 de octubre

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cotiza a a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 2,4%.

El tipo de cambio operó bajo una sostenida presión durante toda la semana pasada, a pesar de las intervenciones de Scott Bessent tanto en el mercado oficial (MULC) como en el contado con liquidación (CCL). En la antesala de las elecciones legislativas generales, se espera una mayor demanda de cobertura en dólares, posibles nuevos anuncios y una atención especial sobre los próximos movimientos del Tesoro de Estados Unidos.

Live Blog Post

Wall Street: los temores regresan a los mercados, y ninguno es más fuerte que el de perderse el rally

Por José Siabba Serrate

Desde que comenzó octubre, nada subió más que la volatilidad. Manda el mercado bull, pero trepa un terreno más pedregoso y poceado. Especialistas advierten por la eventualidad de "otra dolorosa corrección".

Live Blog Post

Fuerte desarme: los fondos de cobertura vendieron acciones de EEUU al mayor ritmo desde abril

Aumenta la cautela en Wall Street por los fondos de cobertura que reducen sus posiciones al ritmo más rápido desde abril. Cuáles son los motivos.

Live Blog Post

Donald Trump: "En la Argentina no tienen nada, se están muriendo"

El presidente de Estados Unidos afirmó que su gobierno estudia importar carne desde la Argentina para combatir la incipiente inflación alimentaria.

Live Blog Post

Dólar bajo presión: a días de las elecciones, el mercado prevé una fuerte demanda de cobertura

A días de las elecciones legislativas, el dólar volvió a operar bajo fuerte presión pese a la intervención del Tesoro de Estados Unidos. Scott Bessent confirmó su apoyo al Gobierno con ventas en el mercado oficial y el contado con liquidación, pero no alcanzó. Qué dijo el Presidente antes de arrancar la jornada.

Live Blog Post

El mercado desafía a Scott Bessent: qué espera la city para las últimas cinco ruedas antes del 26-O

Por Giuliana Iglesias

Pese al apoyo de Washington y a la intervención directa del Tesoro norteamericano, la demanda de dólares no cedió y el tipo de cambio volvió a tensionar las bandas. Con el mercado desconfiando de la sostenibilidad del esquema cambiario más allá del 26 de octubre, los analistas ya miran al 27 esperando un cambio de expectativas.

Live Blog Post

Sin tiempo para dilatar decisiones difíciles

Por Liliana Franco

El presidente deberá resolver, tras las elecciones, la interna entre Karina y Santiago Caputo. Empresarios temen una vuelta al pasado y esperan que se consoliden cambios. El pedido de Pettovello.

Live Blog Post

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 20 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $48 (+3,4%) y se ubica en $1.450. En la semana, escaló $30 (+2,1%).

