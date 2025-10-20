Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 20 de octubre

El dólar blue cotiza a a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 2,4%.

El tipo de cambio operó bajo una sostenida presión durante toda la semana pasada, a pesar de las intervenciones de Scott Bessent tanto en el mercado oficial (MULC) como en el contado con liquidación (CCL). En la antesala de las elecciones legislativas generales, se espera una mayor demanda de cobertura en dólares, posibles nuevos anuncios y una atención especial sobre los próximos movimientos del Tesoro de Estados Unidos.