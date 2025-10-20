El dólar blue superó los $1.500 y quedó a tiro de su récord histórico

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $20 y superó los $1.500 este lunes, al cerrar a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 2%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta manera, la divisa paralela quedó a solo $15 de su récord nominal de $1.520, que tocó el pasado 19 de septiembre .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.475 . Esto implicó una suba de $25 (+1,7%) respecto del viernes.

El dólar MEP cotiza a $1.553,74 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 5,3%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) opera a $1.570,57 y la brecha con el dólar oficial es del 6,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 20 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 20 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1541,49, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 20 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.069, según Binance.