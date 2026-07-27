La confianza en el Gobierno cayó a mínimos en la era Milei por el derrumbe en su núcleo duro

El indicador que elabora la Universidad Di Tella reflejó la sexta caída en siete meses. El promedio de la gestión ya está en su registro más bajo.

La confianza en el gobierno de Javier Milei cayó 6,5% en el mes de julio y lleva un retroceso de 21 puntos porcentuales en el plazo de los últimos doce meses. A dos años y medio de la asunción del Presidente, el indicador se ubica en 1,94, con un promedio de 2,37 puntos, su registro más bajo. Los hombres jóvenes del Gran Buenos Aires, principal motor de la desconfianza.

Durante el corriente mes volvió a retomarse la tendencia descendente que mostró durante el 2026 el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) , la métrica que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella desde noviembre de 2001 en base a una encuesta de opinión pública a nivel nacional.

Julio reflejó una vez más la tendencia a la baja observada durante 2026, con junio como única excepción. Fue el segundo mes con mayor caída luego del desplome de 12,1% en abril, mostrando el descreimiento social sobre las políticas económicas y sociales de la actual gestión.

A lo largo del año, el ICG se hizo eco del malestar de una parte de la sociedad con el gobierno libertario. A la caída de julio se le sumaron las de enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (-1,6%), mientras que el sexto mes arrojó un alza del 3,9% . El retroceso desde finales del 2025 es de 21,5%.

El último relevamiento reflejó la caída en los cinco componentes . Eficiencia se desplomó 15,4% a 1,79 puntos, la mayor disminución porcentual entre los componentes. Capacidad se contrajo a 2,28 puntos (-7,3%), la Preocupación por el interés general alcanza 1,51 puntos (-6,9%), la Evaluación general del gobierno se ubica en 1,64 puntos (-2,5%) y Honestidad bajó levemente y se mantuvo en torno al nivel del mes pasado (2,45; -0,4%).

El promedio del ICG durante la gestión del presidente libertario descendió a 2,37 puntos, lo que lo ubica en su registro más bajo. Desde la Escuela de Gobierno explicaron que se ubicó por encima de la media de Alberto Fernández para este tramo del mandato (1,91) pero por debajo del de Mauricio Macri (2,51), los dos presidentes que lo precedieron.

"El ICG durante la presidencia de Milei se ha mantenido en niveles relativamente altos, comparables con los valores de Mauricio Macri, y algo por debajo de los de Néstor Kirchner", los dos presidentes con mayor ICG promedio durante sus mandatos, en sus primeros dos años y medio de gobierno.

En el mes 31 de la actual gestión presidencial, el nivel del ICG es inferior al que obtuvo el gobierno de Mauricio Macri en el mismo momento de su mandato (2,01; -3,9%) y al que registró Néstor Kirchner (2,26; -14,4%). Sin embargo, es superior al mismo período de los mandatos de Cristina Kirchner II (1,87; +3,4%), Cristina Kirchner I (1,69; +14,8%) y Alberto Fernández (1,12; +73,3%).

Se desploma la confianza entre los hombres jóvenes

En cuanto al desagregado por género, hubo una reducción en la brecha a 0,36 puntos. Según explican, se debe principalmente a una disminución del ICG entre los hombres hasta 2,10 puntos (-11,3%), el cual aún se mantiene por encima del de las mujeres (1,74 puntos; +2,8%).

A nivel etario, la principal disminución se dio en el grupo de jóvenes de entre 18 y 29 años, donde hubo una caída del 23% hasta los 1,68. El máximo se registró entre los mayores de 50 años, con un valor de 2,07 puntos (-7,1%), mientras que la menor retracción estuvo en el segmento compuesto por personas de entre 30 y 49 años, donde el ICG es de 1,75 puntos (-0,7%).

En el plano geográfico, el ICG presentó su mayor desplome entre aquellos ciudadanos que viven en el Gran Buenos Aires (GBA). Allí la baja fue de 10,9% hasta 1,63 puntos. En el interior también se manifestó el descontento con la actual gestión, aunque la caída fue del 4,7%. A su vez entre los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, el descenso fue de -5,6%.

La Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella también evalúa los cambios en el ICG en base al nivel educativo. El segmento con instrucción primaria presentó el mayor descenso, con una caída de 24,7% que lo retrotrajo a niveles de 1,29 puntos.

Entre aquellos que poseen nivel educativo terciario y/o universitario, la contracción fue de 7,5% hasta 2,03 puntos, mientras que quienes completaron el nivel secundario finalizaron con un ICG de 1,90 puntos, similar al de junio.

Pese a ser uno de los países con la tasa de homicidios más baja de la región, la seguridad es uno de los temas que más preocupa a los argentinos. En ese contexto, el ICG se desplomó 25,9% entre aquellos que dicen haber sido víctimas (ellos o sus familias) de un delito, que entre los que afirman no haber sufrido hechos de violencia delincuencial (-1% ; 2,05).

Por último, las desconfianza en la economía del actual gobierno también hizo mella en el ICG. Entre quienes creen que la situación empeorará, el valor se contrajo 11,1% a 0,33 puntos, mientras que aquellos que consideran que la situación económica mejorará dentro de un año subió 1,8% a 4,15. No se modificó la métrica en aquellos que creen que se mantendrá igual.