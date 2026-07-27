Dólar: el BCRA ya superó en julio el promedio mensual de compras de 2026, pero sigue lejos del pico de abril

La autoridad monetaria compró u$s27 millones y llevó el saldo comprador de julio a u$s1.963 millones, por encima del promedio mensual del año. En tanto, las reservas brutas bajaron u$s18 millones hasta u$s49.165 millones.

El BCRA compró u$s27 millones y mantuvo las reservas por encima de u$s49.000 millones, mientras julio ya superó el promedio mensual de compras del año.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este lunes 27 de julio y consolidó a julio como uno de los mejores meses del año para la acumulación de divisas . En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s27 millones en el mercado oficial , en una rueda con un volumen operado de u$s598 millones, por lo que absorbió cerca del 5% del total negociado.

Con este resultado, el saldo comprador de julio ascendió a u$s1.963 millones y ya superó el promedio mensual de compras de 2026. Sin embargo, el registro todavía quedó lejos del pico de abril , que sigue como el mes más fuerte del programa de acumulación. A su vez, las compras netas acumuladas en el año llegaron a u$s13.128 millones y el Central encadenó 135 ruedas consecutivas con saldo positivo.

El dato confirmó una normalización del ritmo después de la operación en bloque del viernes , cuando el BCRA había adquirido u$s345 millones. De hecho, el promedio diario de julio se ubicó en u$s115 millones , por encima de los u$s68 millones de junio, pero todavía por debajo de los u$s137 millones de mayo.

En paralelo, las reservas internacionales brutas bajaron apenas u$s18 millones y finalizaron en u$s49.165 millones . Así, el stock se mantuvo por encima de los u$s49.000 millones, luego de la recuperación registrada en la última rueda de la semana pasada.

La variación diaria se dio en un contexto de valuación mixta. El oro avanzó 0,30% y habría aportado cerca de u$s50 millones al valor contable de las tenencias del Central. A su vez, el euro subió 0,04% frente al dólar y el yuan se apreció 0,09%, mientras que el yen ganó 0,07% y la libra cayó 0,24%.

De esta manera, la rueda dejó una señal de estabilidad en el balance del BCRA. Aunque las compras fueron moderadas, el stock de reservas se sostuvo en niveles elevados y julio mantuvo un saldo acumulado superior al promedio mensual del año.

El mayorista no tuvo cambios tras la suba semanal

En el frente cambiario, el dólar mayorista cerró sin cambios en $1.497 para la venta. Según Gustavo Quintana, la divisa comenzó la semana en los mismos valores del viernes, en una rueda con tendencia mixta y leve aumento del volumen negociado.

El analista señaló que los máximos se anotaron en las primeras operaciones, en $1.500, tres pesos por encima del cierre previo. Sin embargo, la oferta y la demanda se alternaron durante la jornada y, hacia el final, una mayor oferta de divisas llevó los precios a mínimos de $1.495,50. Luego, una leve recuperación dejó al mayorista otra vez en $1.497.

Quintana remarcó que desde el 9 de marzo una primera rueda semanal no cerraba sin cambios frente al cierre inmediato anterior. Además, señaló que posibles intervenciones oficiales en los mercados de futuros habrían buscado moderar el recorrido de los precios en la última semana del mes, un período que suele mostrar mayor demanda estacional de divisas.

Entre los dólares financieros, el MEP cerró en $1.533,04, mientras que el contado con liquidación terminó en $1.598,28. En tanto, el dólar blue finalizó en $1.560. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 4,21%, mientras que el canje cerró en 4,26%.

Última semana de julio: futuros, Tesoro y tasas

En futuros, la curva operó con movimientos acotados. Julio subió 0,03%, agosto avanzó 0,03%, diciembre ganó 0,06% y los contratos de enero a marzo de 2027 marcaron alzas de entre 0,09% y 0,12%. En promedio, la variación general fue positiva en 0,04%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de julio quedó en terreno negativo, en -0,25% mensual, equivalente a -3,05% anualizado, mientras que la de agosto se ubicó en 1,48%, o 17,76% anualizado. En pesos, la TAMAR bajó de 22,94% a 22,69%, mientras que la BADLAR retrocedió de 22,19% a 22%.

En el mercado señalaron que la última semana de julio tendrá tres focos principales. El primero será la licitación del Tesoro del 29 de julio, en la que Finanzas enfrentará vencimientos por unos $8,4 billones luego de reducir las necesidades originales mediante el canje de la letra dólar linked D31L6. La incógnita será si vuelve a emitir una cantidad relevante de instrumentos atados al dólar, como ocurrió en la última subasta.

El segundo punto será el vencimiento del contrato de futuros de julio, que concentraba una parte significativa del interés abierto total. La decisión de rollear o no esas posiciones será seguida de cerca, porque junio fue el primer mes desde septiembre pasado en el que el BCRA volvió a aumentar su posición vendida en futuros y todo indica que esa exposición también creció durante julio.

El tercer foco será el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, que se conocerá al cierre de la rueda. El dato ganó relevancia después de que el Índice de Confianza del Consumidor sorprendiera con una baja de 4,8% en julio.

Así, la rueda dejó una foto de transición. El BCRA compró poco, pero julio ya superó el promedio mensual del año y las reservas se mantuvieron arriba de u$s49.000 millones. El desafío será cerrar el mes con acumulación sostenida, en una semana atravesada por vencimientos del Tesoro, futuros de dólar y señales políticas que pueden volver a mover las expectativas del mercado.