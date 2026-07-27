Deuda: Economía estrena un bono dual TAMAR/Dólar Linked y busca renovar $8,4 billones

Economía busca renovar $8,4 billones y estrena nuevo bono dual. Mariano Fuchila

El Ministerio de Economía quiere atacar todos los frentes posibles a la hora de armar ofertas de instrumentos financieros para retirar pesos del mercado. Es así que, para la próxima licitación de deuda, que tiene vencimientos por unos $8,4 billones, pondrá en juego un nuevo instrumento: un bono dual que ajusta por la tasa TAMAR o por el dólar oficial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Es decir, si hay un inversor que duda entre apostar a la tasa de plazo fijo mayorista (TAMAR) del mercado o al tipo de cambio, el Tesoro le ofrece un bono que le da las dos opciones. Con ello, ya hay tres tipos de bonos TAMAR: el original, que sigue la tasa de plazo fijo mayorista del mercado; el TAMAR/CER, que ajusta también por inflación; y el nuevo TAMAR/Dólar Linked.

Las tres clases de bonos que tienen como base la tasa en pesos demuestran la inquietud del Palacio de Hacienda por evitar que quede algún flanco del mercado de capitales sin cubrir.

Con la segunda licitación del mes, que se realizará este miércoles, además lanzará una nueva tanda del AO29, el bono en dólares de legislación local que vence en octubre de 2029. La emisión total del título es por u$s2.000 millones nominales y quedan por colocar u$s1.380 millones. Es probable que el Gobierno apunte a completar la colocación en este llamado.

En ese contexto, el resto de la licitación se compone de:

LECAP y BONCAP 16/10/26 (S16O6) - nuevo CER/TAMAR 15/12/28 (TXMD8) TAMAR/Dólar Linked 28/01/2028 (TMVE8) Dólar Linked 30/09/26 (D30S6)

15/01/27 (D15E7) Hard Dólar 31/10/29 (AO29) Al respecto, Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que "el Tesoro enfrenta vencimientos por alrededor de $8,46 billones luego del canje de bonos dólar linked". "En cuanto a las curvas, la semana transcurrió sin mayores sobresaltos. Los bonos CER del tramo corto mostraron un desempeño relativamente débil, mientras que la curva a tasa fija con vencimientos en 2026 logró comprimir rendimientos en el margen", indicó PPI. En tanto, de Dhalmore Capital destacaron: “La licitación mantiene una dinámica muy similar a la de las últimas colocaciones. La principal novedad es la incorporación de un nuevo bono dual TAMAR/Dólar Linked, que refleja la intención del Tesoro de seguir extendiendo duration ofreciendo instrumentos con cobertura”. “El Tesoro estaría considerando que hay mayor demanda en cobertura cambiaria que en cobertura vs inflación y por eso emiten un dual TAMAR/DL en vez de TAMAR/CER como venían haciendo”. “La nueva LECAP S16O6 completa un tramo de la curva que no tenía un vencimiento a mediados de octubre y contribuye a mejorar la liquidez en ese segmento”.

Temas economía

Bono

Licitación

Deuda