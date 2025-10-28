El dólar oficial minorista operó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1.384,20 para la compra y $1.451,78 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 28 de octubre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 28 de octubre
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este martes 28 de octubre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 28 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.435. Esto implicó un derrumbe de $57 (-3,8%) respecto del cierre del viernes.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 28 de octubre
El dólar blue bajó $60, hasta los a $1.445 para la compra y a $1.465 para la venta, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 2,1%.
Valor del MEP hoy, martes 28 de octubre
El dólar MEP baja a $1.455,46 y la brecha con el dólar oficial se ubica en 1,3%.
Valor del dólar CCL hoy, martes 28 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.461,47 y la brecha con el dólar oficial es del 1,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 28 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.820.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 28 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.448,45, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 28 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.506, según Binance.
- Temas
- Dólar
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario