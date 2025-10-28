Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 28 de octubre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Cotización del dólar hoy.

El dólar oficial minorista operó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1.384,20 para la compra y $1.451,78 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 28 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.435. Esto implicó un derrumbe de $57 (-3,8%) respecto del cierre del viernes.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 28 de octubre El dólar blue bajó $60, hasta los a $1.445 para la compra y a $1.465 para la venta, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 2,1%.

Valor del MEP hoy, martes 28 de octubre El dólar MEP baja a $1.455,46 y la brecha con el dólar oficial se ubica en 1,3%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 28 de octubre El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.461,47 y la brecha con el dólar oficial es del 1,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 28 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.820. Cotización del dólar cripto hoy, martes 28 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.448,45, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 28 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.506, según Binance.