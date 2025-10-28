SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de octubre 2025 - 08:21

Guerra política en EEUU por el auxilio a la Argentina: Scott Bessent defiende a Javier Milei y Elizabeth Warren lo acusa de corrupción

El auxilio de Trump y Bessent a Javier Milei encendió una pelea política en Washington en medio del cierre del gobierno estadounidense.

bessent

El auxilio del gobierno de Estados Unidos al presidente argentino Javier Milei provocó un fuerte cruce político en Washington entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la senadora demócrata Elizabeth Warren. El paquete de ayuda impulsado por la administración de Donald Trump generó tensiones internas y acusaciones cruzadas en plena crisis por el cierre del gobierno estadounidense.

Bessent publicó un mensaje en su cuenta de X donde defendió el respaldo financiero a la gestión de Milei, al tiempo que criticó a la oposición demócrata. “Así como Donald Trump expandió el Partido Republicano a todos los trabajadores estadounidenses, está haciendo lo mismo a nivel mundial”, escribió el funcionario.

Según el secretario del Tesoro, el apoyo de Washington “generó esperanzas de una solución del sector privado para poner fin a décadas de mala gestión económica y pobreza” en la Argentina. Bessent pidió a la senadora Warren “volver a centrarse en los trabajadores estadounidenses y votar a favor de reabrir el gobierno ahora”.

En tono desafiante, cerró su mensaje con una advertencia: “De lo contrario, tanto ella como todos sus compañeros [...] se verán apropiadamente etiquetados como los Grinches que les robaron el Día de Acción de Gracias a los millones de estadounidenses que intentan mantener a sus familias, viajar y estar con sus seres queridos en estas fiestas”.

Milei trump (1)

La dura respuesta de Elizabeth Warren a Scott Bessent

La senadora respondió directamente al tuit de Bessent y los acusó de comprarle las elecciones a Javier Milei. “Usted y Donald Trump compraron las elecciones para su aliado político en Argentina y enriquecieron a los inversores de fondos de cobertura. ¿Cuándo rescatarán a los trabajadores estadounidenses de sus desastrosas políticas?”.

Warren acusó a la administración republicana de usar dinero público para beneficiar a aliados políticos y a inversores de Wall Street, en lugar de atender las necesidades internas durante el cierre parcial del gobierno, que desde el 1° de octubre deja sin salario a miles de empleados federales.

Según la senadora, el lema “Estados Unidos Primero” se transformó en “Trump y sus amigos multimillonarios primero”, y denunció que el rescate argentino se usó como herramienta política para influir en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

