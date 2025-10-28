El auxilio del gobierno de Estados Unidos al presidente argentino Javier Milei provocó un fuerte cruce político en Washington entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la senadora demócrata Elizabeth Warren. El paquete de ayuda impulsado por la administración de Donald Trump generó tensiones internas y acusaciones cruzadas en plena crisis por el cierre del gobierno estadounidense.
Guerra política en EEUU por el auxilio a la Argentina: Scott Bessent defiende a Javier Milei y Elizabeth Warren lo acusa de corrupción
El auxilio de Trump y Bessent a Javier Milei encendió una pelea política en Washington en medio del cierre del gobierno estadounidense.
Bessent publicó un mensaje en su cuenta de X donde defendió el respaldo financiero a la gestión de Milei, al tiempo que criticó a la oposición demócrata. “Así como Donald Trump expandió el Partido Republicano a todos los trabajadores estadounidenses, está haciendo lo mismo a nivel mundial”, escribió el funcionario.
Según el secretario del Tesoro, el apoyo de Washington “generó esperanzas de una solución del sector privado para poner fin a décadas de mala gestión económica y pobreza” en la Argentina. Bessent pidió a la senadora Warren “volver a centrarse en los trabajadores estadounidenses y votar a favor de reabrir el gobierno ahora”.
En tono desafiante, cerró su mensaje con una advertencia: “De lo contrario, tanto ella como todos sus compañeros [...] se verán apropiadamente etiquetados como los Grinches que les robaron el Día de Acción de Gracias a los millones de estadounidenses que intentan mantener a sus familias, viajar y estar con sus seres queridos en estas fiestas”.
La dura respuesta de Elizabeth Warren a Scott Bessent
La senadora respondió directamente al tuit de Bessent y los acusó de comprarle las elecciones a Javier Milei. “Usted y Donald Trump compraron las elecciones para su aliado político en Argentina y enriquecieron a los inversores de fondos de cobertura. ¿Cuándo rescatarán a los trabajadores estadounidenses de sus desastrosas políticas?”.
Warren acusó a la administración republicana de usar dinero público para beneficiar a aliados políticos y a inversores de Wall Street, en lugar de atender las necesidades internas durante el cierre parcial del gobierno, que desde el 1° de octubre deja sin salario a miles de empleados federales.
Según la senadora, el lema “Estados Unidos Primero” se transformó en “Trump y sus amigos multimillonarios primero”, y denunció que el rescate argentino se usó como herramienta política para influir en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
