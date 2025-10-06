La Junta Electoral convocó a una audiencia por el pedido de La Libertad Avanza de reimprimir las boletas electorales en Buenos Aires

La Justicia convocó a una audiencia urgente para el miércoles luego de que los libertarios pidieran reimprimir la totalidad de las boletas y reemplazar a José Luis Espert por Diego Santilli.

La Junta Electoral Nacional de Buenos Aires, con sede en La Plata, resolvió esta noche dar traslado a todas las fuerzas políticas que competirán en las elecciones del 26 de octubre ante el pedido de La Libertad Avanza (LLA) de reimprimir la totalidad de las boletas únicas de papel (BUP ) del distrito bonaerense, luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional.

La decisión -que lleva las firmas del titular del Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla ; la presidente de la Corte bonaerense, Hilda Kogan ; el titular de la Junta Jorge Eduardo Di Lorenzo ; y los secretarios electorales Alina Daniela Sayal y Leando Luppi - fue adoptada luego de que los apoderados libertarios solicitaran la reimpresión de las boletas para reemplazar a Espert por Diego Santilli como primer candidato.

El pedido se presentó esta mañana junto con la renuncia formal del economista liberal, quien comunicó públicamente que “puso a disposición su renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”, tras la difusión de documentos del Bank of America que confirmaron su relación comercial con un detenido.

Dado el impacto operativo y económico que implicaría una reimpresión completa, el tribunal dispuso una serie de medidas informativas y administrativas. La resolución destaca la “trascendencia institucional” del caso y la necesidad de asegurar la realización de los comicios en la fecha prevista, en un contexto en que los tiempos logísticos y presupuestarios del proceso electoral se encuentran bajo fuerte presión.

En la resolución, se dispuso correr traslado de la presentación de LLA a todas las agrupaciones políticas habilitadas en el distrito, que tendrán plazo hasta el miércoles 8 de octubre a las 8:30 para expresar su posición. Además, se convocó a una audiencia para ese mismo día a las 10:30 “atento a la perentoriedad de los plazos del cronograma electoral”.

La Junta también requirió informes al Ministerio del Interior, encabezado por Lisandro Catalán, sobre el costo de la eventual reimpresión, la disponibilidad presupuestaria, la necesidad de un nuevo proceso licitatorio, los plazos de impresión y la fecha posible de entrega.

En el mismo sentido, pidió al Correo Oficial que detalle los tiempos mínimos necesarios para distribuir el material electoral en las más de 38 mil mesas habilitadas en la provincia.

Asimismo, la Secretaría de la Junta Electoral deberá detallar el estado del material ya impreso, la cantidad de boletas recibidas y los tiempos requeridos para su distribución a las autoridades de mesa.

La reimpresión de la Boleta Única de Papel

En total, se estima que la reimpresión del total de las boletas para la provincia de Buenos Aires tendría un valor de 15 mil millones de pesos, lo que generó fuertes cuestionamientos de distintos espacios políticos. Además del alto costo, otro factor a tener en cuenta es la falta de tiempo, ya que solamente faltan tres semanas para las elecciones y ese tiempo podría no ser suficiente para concretar la reedición de las papeletas.

Es que para poder efectivizar la reimpresión de las boletas habría que presentar un nuevo diseño en una audiencia con la presencia de los apoderados de todas las listas que compiten en la provincia de Buenos Aires.

Taiana

En ese sentido, el primer candidato a diputado por Fuerza Patria, Jorge Taiana, criticó la posibilidad de reimprimir boletas, al remarcar que todos los plazos legales para modificaciones ya están vencidos. “Esperemos que el juzgado electoral rechace cualquier intento de reimprimir boletas que están oficializadas”, planteó y advirtió que ese proceso significaría un gasto de 15 mil millones de pesos, que es el dinero que se necesita para financiar al Hospital Garrahan”.

En igual tono se pronunció la segunda candidata a diputada del peronismo, Jimena López, analizó que “el capricho de Milei de sostener la candidatura de Espert nos va a costar más de 100 palos verdes” porque “ya se gastaron 43 millones más el IVA (52.000) y ahora, la reimpresión nos va a salir 14 millones más”.

El director del Banco Provincia y legislador provincial electo, Sebastián Galmarini, también cuestionó: “En 2023 imprimir boletas costó el equivalente a 34.000 millones de pesos de hoy. En 2025 ya van $43.000 millones (+IVA $52.000). Ahora deben reimprimir por poner a Espert y bajarlo dos semanas antes, el gasto sumaría otros $14.000 millones. Todo mientras dicen que no hay plata para la salud, las universidades ni las jubilaciones”.

En tanto, el diputado Rubén Eslaiman, también del Frente Renovador, presentó un proyecto en rechazo a la reimpresión de la Boleta Única de Papel en la provincia de Buenos Aires. "La ley es clara: la boleta se imprime una sola vez. Reimprimir por la renuncia de un candidato es un privilegio indebido. Solicitamos a la Justicia Electoral que mantenga el criterio vigente de una sola impresión. Es lo que manda la ley y lo que protege la equidad del proceso", dijo.

"La boleta ya impresa sigue siendo válida. La ciudadanía vota opciones políticas, no personas individuales. La Ley 27.781 establece que la impresión debe hacerse una sola vez, en cantidad equivalente al padrón +5%. Esto garantiza igualdad y austeridad. Volver a imprimir por un caso individual rompe ese principio. Aceptar esa pretensión: viola la igualdad entre fuerzas, genera gasto innecesario y abre la puerta a nuevos reclamos por cualquier modificación de listas", agregó.

Desde Unión Federal, la fuerza que lleva al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, como candidato, presentaron un escrito ante la Junta Electoral Nacional para frenar cualquier intento de reimpresión. El planteo, firmado por los apoderados Margarita Lavie y Daniel Madeo, sostiene que la ley electoral ya contempla un mecanismo claro: el corrimiento ascendente, por el cual la segunda candidata, Karen Reichardt, debería ocupar el primer lugar en la lista.

Fernando Gray 7.jpg

“Modificar la boleta ahora implicaría un gasto millonario y un atropello al calendario electoral”, advirtió Gray, quien a la vez remarcó que el criterio de corrimiento garantiza el cumplimiento del cupo femenino.

En tanto, Florencio Randazzo, diputado nacional y candidato a renovar su banca por Provincias Unidas, es otro de los dirigentes que rechazóla solicitud del Ejecutivo por la magnitud de los fondos requeridos para el proceso de reimpresión, enfatizando que este gasto surge en paralelo a reiterados reclamos del propio Gobierno de limitaciones presupuestarias.

“No hay plata para el Garrahan, no hay plata para la discapacidad, no hay plata para los jubilados, pero sí hay plata para imprimir las boletas por el capricho de haber sostenido a alguien que ya sabían de antemano que estaba sospechado de ser financiado por un narcotraficante”, puntualizó.