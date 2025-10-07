SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de octubre 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 7 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones dolar blue
Depositphotos

El dólar blue opera este lunes 6 de octubre a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 1,4%.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 7 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.430.

Informate más

Valor del MEP hoy, martes 7 de octubre

El dólar MEP opera a $1.499,11 y la brecha con el dólar oficial queda en el 4,8%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 7 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.518,94 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 7 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.891,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 7 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.504, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 7 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s124.645,6, según Binance.

