Fred Machado admitió entregarle a José Luis Espert más de u$s200.000 y calificó de rror negarlo







El empresario argentino acusado en causas internacionales habló por primera vez en medio del escándalo que sacudió a La Libertad Avanza. "Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos” dijo Machado sobre su vínculo con Espert.

Fred Machado, rompió el silencio y habló de José Luis Espert. Gentileza Radio Provincia

Fred Machado habló por primera vez y apuntó directamente contra el diputado José Luis Espert. El empresario argentino, investigado por estafas millonarias y por importar cocaína a Estados Unidos, afirmó que lo ayudó económicamente en sus inicios y que el liberal lo negó cuando estalló el escándalo. “El error de José Luis Espert fue negarme”, dijo.

Machado reveló que firmó un contrato con José Luis Espert en 2019 por más de u$s200.000. “Lo hice por lástima, no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo noble, con una causa honesta”, explicó.

"El error de Espert fue negarme" El empresario aclaró que su apoyo a Espert no fue millonario ni oculto, sino puntual: un contrato, logística y algunos gastos. Según Machado, Espert utilizó aviones y vehículos suyos durante la campaña de 2019. Tras la difusión del caso, lamentó que el diputado negara cualquier vínculo y habla de traición. “Hay fotos, hay testigos. Si hubiera dicho ‘sí, lo conocí, me ayudó y después se metió en un lío’, nadie lo hubiera crucificado. Pero prefirió negarlo”, afirmó.

Machado recordó los primeros encuentros con Espert, cuando el diputado presentaba su primer libro. El empresario dice que lo ayudó por lástima, confiando en una causa “honesta” y en un joven político que parecía comprometido. También explicó que facilitó medios de transporte y recursos para permitir que Espert se moviera dentro de su agenda.

Noticia en desarrollo.-