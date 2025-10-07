Dólar hoy: a cuánto opera este martes 7 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial operó a $1.407,66 para la compra y a $1.460,20 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) este viernes . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubica a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta.

Las reservas brutas internacionales cayeron por primera vez en cuatro jornadas. Concretamente, retrocedieron u$s70 millones para culminar en los u$s42.628 millones.

Por su parte, las tasas volvieron a escalar. La TAMAR pasó del 42% al 44,13% (54,18% en términos efectivos), mientras que la BADLAR trepó del 40,38% al 40,88% (49,42% en términos efectivos).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza en $1.430.

El dólar blue se vende a $1.450 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 1,4%.

Valor del MEP hoy, martes 7 de octubre

El dólar MEP opera a $1.499,11 y la brecha con el dólar oficial queda en el 4,8%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 7 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.518,94 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 7 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.891,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 7 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.504, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 7 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s124.645,6, según Binance.