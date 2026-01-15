SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
15 de enero 2026 - 09:30

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 15 de enero

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones.

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones.

Por ChatGPT IA

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial cayó el miércoles 14 de enero, para ubicarse en los $1.453 en el segmento mayorista, mientras que el minorista en el Banco Nación cedió $5 hasta los $1.480, y en el promedio de entidades que publica el BCRA bajó a $1.475. Entre los paralelos, el blue rebotó $10 a $1.515, y los financieros operaron dispares. Por su parte, los activos argentinos vuelven a sufrir retrocesos, en línea con los mercados estadounidenses.

Tras la licitación de deuda que generó ruido en el mercado por los resultados del miércoles, las carteras acomodan posiciones de cara al número de inflación y con la expectativa hacia adelante mientras siguen de cerca las compras del BCRA que ya acumulan más de u$s500 millones en lo que va de enero.

Live Blog Post

Donald Trump descartó por ahora desplazar a Jerome Powell, pero mantiene la presión sobre la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no tiene planes inmediatos de remover a Jerome Powell de la presidencia de la Reserva Federal, pese a la investigación criminal abierta por el Departamento de Justicia contra el titular del organismo. Sin embargo, advirtió que es “demasiado pronto” para anticipar cuál será su decisión final.

“No tengo ningún plan para hacer eso”, señaló Trump en una entrevista con Reuters, al ser consultado sobre una eventual destitución de Jerome Powell. De todos modos, dejó abierta la puerta a futuras definiciones: “Estamos en una especie de compás de espera con él. Vamos a determinar qué hacer, pero no puedo entrar en detalles. Es demasiado temprano”.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El dato de inflación divide a los economistas: por qué se estancó el proceso de desaceleración

Por Giuliana Iglesias

Inflacion Inflación Precios Consumo Supermercado

Este martes se conoció el dato de inflación de diciembre. El acumulado de 2025 fue el más bajo en ocho años y, al mismo tiempo, el IPC mensual el más alto de los últimos ocho meses. También es cierto que la inflación interanual se redujo a menos de la mitad respecto de enero del año pasado, pero no es menos cierto que la mensual viene acelerándose de manera sostenida desde hace cinco meses. Todas estas afirmaciones son correctas y conviven en el mismo diagnóstico. Así, persiste el debate entre los economistas sobre el rumbo de la política económica y la pregunta abierta es por qué se estancó el proceso de desinflación.

Hay algunos consensos básicos. El superávit fiscal, por sí solo, no alcanza para bajar la inflación: es condición necesaria, pero no garantiza su eliminación. También hay acuerdo en que durante buena parte de 2025 el Gobierno buscó anclar el dólar y los salarios como variables clave para contener la dinámica de precios. En ese marco, la aceleración de los últimos meses estuvo estrechamente vinculada a la volatilidad de las tasas de interés y a las tensiones cambiarias que se intensificaron en el período preelectoral.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Desde hoy los celulares importados dejan de pagar aranceles: qué pasará con los precios

Este jueves los teléfonos celulares importados dejan de pagar aranceles aduaneros, una medida que, según el Gobierno, busca incrementar la competencia y a generar una reducción de precios cercana al 30% para los consumidores. Sin embargo, las autoridades advierten que el impacto no será de efecto inmediato.

Para el ministro de Economía Luis Caputo, se trata de "un nuevo paso en la eliminación de impuestos que permitirá mayor oferta y precios más competitivos".

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 15 de enero

El dólar oficial minorista cotiza a $1.430 para la compra y a $1.480 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.475 para la venta.

Lee la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias