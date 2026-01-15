Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 15 de enero

Live Blog Post

El dato de inflación divide a los economistas: por qué se estancó el proceso de desaceleración

Por Giuliana Iglesias

Inflacion Inflación Precios Consumo Supermercado Mariano Fuchila

Este martes se conoció el dato de inflación de diciembre. El acumulado de 2025 fue el más bajo en ocho años y, al mismo tiempo, el IPC mensual el más alto de los últimos ocho meses. También es cierto que la inflación interanual se redujo a menos de la mitad respecto de enero del año pasado, pero no es menos cierto que la mensual viene acelerándose de manera sostenida desde hace cinco meses. Todas estas afirmaciones son correctas y conviven en el mismo diagnóstico. Así, persiste el debate entre los economistas sobre el rumbo de la política económica y la pregunta abierta es por qué se estancó el proceso de desinflación.

Hay algunos consensos básicos. El superávit fiscal, por sí solo, no alcanza para bajar la inflación: es condición necesaria, pero no garantiza su eliminación. También hay acuerdo en que durante buena parte de 2025 el Gobierno buscó anclar el dólar y los salarios como variables clave para contener la dinámica de precios. En ese marco, la aceleración de los últimos meses estuvo estrechamente vinculada a la volatilidad de las tasas de interés y a las tensiones cambiarias que se intensificaron en el período preelectoral.

