Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 15 de enero

El dólar oficial cayó el miércoles 14 de enero, para ubicarse en los $1.453 en el segmento mayorista, mientras que el minorista en el Banco Nación cedió $5 hasta los $1.480, y en el promedio de entidades que publica el BCRA bajó a $1.475. Entre los paralelos, el blue rebotó $10 a $1.515, y los financieros operaron dispares. Por su parte, los activos argentinos vuelven a sufrir retrocesos, en línea con los mercados estadounidenses.
Donald Trump descartó por ahora desplazar a Jerome Powell, pero mantiene la presión sobre la Fed
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no tiene planes inmediatos de remover a Jerome Powell de la presidencia de la Reserva Federal, pese a la investigación criminal abierta por el Departamento de Justicia contra el titular del organismo. Sin embargo, advirtió que es “demasiado pronto” para anticipar cuál será su decisión final.
“No tengo ningún plan para hacer eso”, señaló Trump en una entrevista con Reuters, al ser consultado sobre una eventual destitución de Jerome Powell. De todos modos, dejó abierta la puerta a futuras definiciones: “Estamos en una especie de compás de espera con él. Vamos a determinar qué hacer, pero no puedo entrar en detalles. Es demasiado temprano”.
