Donald Trump descartó por ahora desplazar a Jerome Powell, pero mantiene la presión sobre la Fed + Seguir en









Aunque negó una destitución inmediata, Trump dejó en suspenso el futuro de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal y habló de los posibles sucesores.

Trump adelantó que evalúa nominar a Kevin Warsh, ex gobernador de la Fed, o a Kevin Hassett, como sucesores de Powell.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no tiene planes inmediatos de remover a Jerome Powell de la presidencia de la Reserva Federal, pese a la investigación criminal abierta por el Departamento de Justicia contra el titular del organismo. Sin embargo, advirtió que es “demasiado pronto” para anticipar cuál será su decisión final.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“No tengo ningún plan para hacer eso”, señaló Trump en una entrevista con Reuters, al ser consultado sobre una eventual destitución de Jerome Powell. De todos modos, dejó abierta la puerta a futuras definiciones: “Estamos en una especie de compás de espera con él. Vamos a determinar qué hacer, pero no puedo entrar en detalles. Es demasiado temprano”.

La investigación en curso se centra en sobrecostos vinculados a un proyecto de u$s2.500 millones para la renovación de dos edificios históricos del complejo central de la Federal Reserve en Washington. Powell, que dio a conocer la existencia de la pesquisa el domingo, negó haber incurrido en irregularidades y sostuvo que se trata de un intento sin precedentes de presionar a la Fed por no haber reducido las tasas de interés al ritmo que exige la Casa Blanca.

El mandato de Powell como presidente de la Reserva Federal concluye en mayo, aunque su permanencia en el directorio del organismo se extiende hasta 2028, por lo que no está obligado a abandonar la institución al finalizar su gestión.

image Donald Trump confirmó que no removerá a Powell de la Fed, por ahora Sucesión en la Fed y críticas a la independencia Trump adelantó que evalúa nominar a Kevin Warsh, ex gobernador de la Fed, o a Kevin Hassett, actual director del Consejo Económico Nacional, como eventual reemplazo de Powell. En cambio, descartó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, al señalar que “quiere seguir donde está”. “Los dos Kevins son muy buenos”, afirmó el presidente, y anticipó que anunciará una definición “en las próximas semanas”.

La investigación y la presión política sobre la Fed generaron fuertes críticas de legisladores republicanos —cuyo aval será clave para confirmar al próximo titular del banco central—, así como de funcionarios económicos extranjeros, inversores y ex funcionarios de ambos partidos. Desde la Casa Blanca, en tanto, sostienen que existe la obligación de investigar cualquier posible irregularidad. Trump desestimó los cuestionamientos y también minimizó los riesgos de erosionar la independencia del banco central, una preocupación recurrente entre analistas y mercados financieros por su impacto potencial sobre el dólar y la inflación. “No me importa”, respondió el mandatario ante esas advertencias. En un contexto de persistentes problemas de costo de vida y con las elecciones legislativas de noviembre en el horizonte, Trump volvió a cargar contra Powell por no haber bajado las tasas con mayor rapidez. “Un presidente debería tener algo que decir sobre la política de la Fed”, sostuvo, al tiempo que se atribuyó mayor conocimiento económico por su experiencia empresarial.