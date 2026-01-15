El dólar se aleja del techo de la banda, mientras las compras del BCRA ya superan los u$s500 millones este mes + Seguir en









El dólar oficial volvió a bajar pese a la fuerte intervención compradora del BCRA, que adquirió u$s187 millones en la rueda del miércole, previo a la licitaión del Tesoro.

El tipo de cambio mayorista mantiene la tendencia bajista de la semana pasada. Depositphotos

El dólar oficial volvió a retroceder, en una rueda marcada por una fuerte compra del BCRA pese al bajo volumen, y por un contexto financiero muy anexado a la tensión global. La autoridad monetaria compró u$s187 millones, el mayor saldo neto positivo en diez meses, en lo que fue la octava rueda consecutiva con compras.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aun así, el impacto sobre las reservas fue acotado. Según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito, el BCRA debió afrontar pagos por unos u$s100 millones a organismos internacionales, lo que dejó una suba marginal de u$s37 millones en las reservas brutas, que cerraron en u$s44.717 millones. También influyó el avance del precio del oro, que subió 1% y alcanzó un nuevo máximo histórico.

En el mercado cambiario, el dólar oficial anotó su segunda baja consecutiva. En el Banco Nación, la cotización minorista cayó $5 hasta $1.480, mientras que el mayorista cerró en $1.453. De este modo, el tipo de cambio quedó 6,2% por debajo del techo de la banda, actualmente ubicado en $1.543,20.

Llamó la atención la magnitud de la intervención oficial: el Central terminó comprando cerca del 70% del volumen operado en el segmento de contado, que fue de apenas u$s269 millones, muy por encima del objetivo habitual del 5%. En el mercado de futuros, en tanto, se negociaron u$s567 millones. Operadores señalaron que el BCRA no apareció activo “en pantalla” y estimaron que las compras se realizaron mediante operaciones en bloques, una modalidad utilizada previamente por el Tesoro.

BCRA Banco Central El BCRA mantiene la acumulación de reservas Mariano Fuchila Desde la autoridad monetaria explicaron que no todas las compras impactan de manera directa en las reservas, ya que depende del origen de los dólares: aquellos que ya estaban depositados en el sistema pasan de reservas brutas a netas, mientras que solo los flujos provenientes del exterior incrementan el stock total.

En paralelo, el mercado de futuros siguió mostrando tasas elevadas. Desde Adcap Grupo Financiero destacaron que las tasas implícitas se mantuvieron por encima del 30%, con valores cercanos al 35% en los tramos cortos, niveles que consideran elevados frente a la tasa de caución, que cerró en 20,5% a un día. Según Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, “en los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó 12 pesos, una dinámica similar a la de la semana anterior”. Con la baja de este miércoles, agregó, el dólar mayorista volvió a ubicarse cerca de los valores registrados el 26 de diciembre. El retroceso del dólar oficial se dio en un contexto financiero más tenso: en el plano bursátil se registraron fuertes caídas en acciones y bonos, con un riesgo país nuevamente cerca de los 600 puntos, arrastrado por una mala rueda en Wall Street y por un dato de inflación de diciembre más alto de lo esperado, que no estaba plenamente incorporado en los precios.

Temas Dólar

BCRA