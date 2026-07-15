Bonar 2029: qué espera el mercado para el debut del nuevo bono en dólares del Tesoro

El Gobierno decidió emitir un nuevo título en dólares con vencimiento en octubre de 2029, un cupón anual del 6% y pago de intereses mensual.

El Gobierno decidió emitir un nuevo bono en dólares con vencimiento el 31 de octubre de 2029.

El lanzamiento del Bonar 2029 (AO29) generó una recepción favorable entre los analistas , que consideran que el nuevo instrumento podría convertirse en una de las principales alternativas para canalizar la reinversión de los dólares que recibirán los tenedores de bonos soberanos tras el pago de capital e intereses.

El Gobierno decidió emitir un nuevo bono en dólares con vencimiento el 31 de octubre de 2029 , un cupón anual del 6% y una característica poco habitual para el mercado local: pagará intereses todos los meses . El debut de este instrumento será en la licitación de la Secretaría de Finanzas pautada para este miércoles.

El objetivo oficial es captar hasta u$s2.000 millones en el mercado doméstico para continuar financiándose en moneda dura sin recurrir a emisiones internacionales. Además, la primera licitación no tendrá un tope de adjudicación, precisamente para absorber la liquidez que dejarán los recientes pagos de Bonares y Globales.

Desde el mercado destacan que el timing elegido no es casual . Los inversores ya están recibiendo importantes flujos en dólares provenientes de los vencimientos de deuda soberana y el Tesoro busca que una parte significativa de esos fondos permanezca dentro del sistema financiero.

Eric Ritondale , economista jefe de Puente, sostuvo que "es esperable que capte buena demanda en el mercado local", ya que el Gobierno decidió eliminar el límite máximo de adjudicación en la primera licitación para facilitar la reinversión de esos dólares.

Según explicó el especialista, el cupón establecido y la renta mensual convierten al AO29 en una alternativa especialmente atractiva para inversores minoristas que buscan ingresos periódicos en moneda estadounidense.

El Gobierno decidió emitir un nuevo bono en dólares con vencimiento el 31 de octubre de 2029, un cupón anual del 6% y pago de intereses mensual. Depositphotos

“El AO29 parece estar pensado en parte para inversores que tienen posiciones en Bonares y que cobraron amortizaciones de capital. Si esos inversores buscan reinvertir esos pagos, creemos que el nuevo instrumento podría tener una demanda significativa y, en ese contexto, la colocación podría resultar exitosa”, mencionaron desde Adcap Grupo Financiero.

Duración y volatilidad

Otro aspecto valorado por los operadores es que el nuevo bono amplía la curva de deuda en dólares bajo legislación local. Hasta ahora el Tesoro había colocado exitosamente los AO27 y AO28, y el AO29 extiende esa estrategia un año más, ofreciendo nuevas referencias para el mercado de renta fija.

Sin embargo, los especialistas también señalan que el atractivo inicial del instrumento no garantiza un buen comportamiento posterior. La cotización del AO29 dependerá de factores macroeconómicos como la evolución del riesgo país, la consolidación del programa fiscal y la capacidad del Gobierno para seguir financiándose en el mercado local.

En ese sentido, Ritondale remarcó que la volatilidad del bono en el mercado secundario estará estrechamente ligada a las expectativas sobre el escenario político y económico de los próximos años.

“Considerando la performance del mercado secundario al cierre de ayer, aunque previa a la publicación de las condiciones de la licitación, estimamos que el nuevo AO29 podría colocarse con una TIR en el rango de 8,3%-8,5% contra dólar MEP, en línea con el AN29”, indicaron desde Portfolio Personal Inversiones.