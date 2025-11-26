Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 26 de noviembre + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Conocé a cuánto opera el dólar blue hoy.

El dólar blue cerró a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 26 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar avanzó $22,5 hasta los $1.447,50.

Valor del CCL hoy, miércoles 26 de noviembre El dólar CCL opera en $1.519,72 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 26 de noviembre El dólar MEP cotiza a $1.475,86 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 26 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 26 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.505,11, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 26 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.300, según Binance.