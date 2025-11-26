El dólar se recalienta en el cierre del mes y a la espera de una licitación clave

El mayorista aceleró con fuerza mientras caen las tasas y crece la demanda de divisas. El MEP y el CCL también suben, y el blue vuelve a presionar.

El dólar oficial mantiene la presión alcista y ya trepó casi $60 en cuatro ruedas , revirtiendo completamente la baja acumulada a lo largo de noviembre en el mercado mayorista. La dinámica volvió a captar la atención del mercado tras el feriado, especialmente después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, negara la existencia de un supuesto crédito por u$s20.000 millones con grandes bancos estadounidenses como J.P. Morgan, Bank of America y Citigroup.

El martes, el tipo de cambio mayorista avanzó $22,5 hasta los $1.447,5 , aún más de un 4,2% por debajo del techo de la banda. El volumen operado superó los u$s478 millones , según PR Corredores de Cambio. La nueva baja de tasas del BCRA —que recortó la tasa de referencia del 22% al 20% nominal anual— aumentó la liquidez en pesos, deprimió rendimientos de corto plazo y alimentó la demanda de dólares en plena presión estacional.

En simultáneo, los dólares financieros también acompañaron la tendencia alcista: el MEP escaló 1% hasta los $1.474,8 , mientras que el contado con liquidación (CCL) subió 0,5% a $1.516,75 . En el mercado informal, el dólar blue avanzó $35 y se ubicó en $1.460 para la venta.

En el mercado de futuros, los contratos operaron con subas de hasta 1,4% . Los precios implícitos proyectan un tipo de cambio mayorista de $1.449 para fin de noviembre y de $1.488 para diciembre, con un volumen negociado cercano a u$s1.911 millones , impulsado por el vencimiento de posiciones del mes.

Ya cerca del cierre del mes, el Ministerio de Economía enfrenta vencimientos por $15 billones . Este miércoles realizará la penúltima licitación de deuda en pesos , en la que buscará refinanciar la mayor parte de esos compromisos. Para ello colocará una decena de títulos con el objetivo de estirar plazos y reducir el peso del muro de vencimientos concentrado entre diciembre y febrero.

El mercado estará atento al balance de Banco Macro y la licitación

El mercado descuenta que el Gobierno deberá convalidar tasas por encima de las de referencia del BCRA, hoy en 20% anual, y aspira a un nivel de rollover elevado, entre 70% y 100%. La tensión se agudiza porque diciembre concentra fuertes compromisos y solo habrá una licitación adicional, en un momento del año en el que aumenta la demanda estacional de pesos por pago de aguinaldos, cierre de cuentas y mayores necesidades de liquidez tanto del sector público como de las empresas.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 26 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.447,50.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 26 de noviembre

El dólar blue se ubicó en $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 26 de noviembre

El dólar CCL operó en $1.527,72 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 5,5%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 26 de noviembre

El dólar MEP cotizó a $1.480,68 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 2,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 26 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 26 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.513, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 26 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.717,92, según Binance.