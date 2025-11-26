El dólar oficial mantiene la presión alcista y ya trepó casi $60 en cuatro ruedas, revirtiendo completamente la baja acumulada a lo largo de noviembre en el mercado mayorista. La dinámica volvió a captar la atención del mercado tras el feriado, especialmente después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, negara la existencia de un supuesto crédito por u$s20.000 millones con grandes bancos estadounidenses como J.P. Morgan, Bank of America y Citigroup.
El dólar se recalienta en el cierre del mes y a la espera de una licitación clave
El mayorista aceleró con fuerza mientras caen las tasas y crece la demanda de divisas. El MEP y el CCL también suben, y el blue vuelve a presionar.
-
La city pone el foco en la licitación del Tesoro tras la suba del dólar y el rebote del riesgo país
-
Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 26 de noviembre
El martes, el tipo de cambio mayorista avanzó $22,5 hasta los $1.447,5, aún más de un 4,2% por debajo del techo de la banda. El volumen operado superó los u$s478 millones, según PR Corredores de Cambio. La nueva baja de tasas del BCRA —que recortó la tasa de referencia del 22% al 20% nominal anual— aumentó la liquidez en pesos, deprimió rendimientos de corto plazo y alimentó la demanda de dólares en plena presión estacional.
En simultáneo, los dólares financieros también acompañaron la tendencia alcista: el MEP escaló 1% hasta los $1.474,8, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió 0,5% a $1.516,75. En el mercado informal, el dólar blue avanzó $35 y se ubicó en $1.460 para la venta.
En el mercado de futuros, los contratos operaron con subas de hasta 1,4%. Los precios implícitos proyectan un tipo de cambio mayorista de $1.449 para fin de noviembre y de $1.488 para diciembre, con un volumen negociado cercano a u$s1.911 millones, impulsado por el vencimiento de posiciones del mes.
Expectativa por la nueva licitación de deuda del Tesoro
Ya cerca del cierre del mes, el Ministerio de Economía enfrenta vencimientos por $15 billones. Este miércoles realizará la penúltima licitación de deuda en pesos, en la que buscará refinanciar la mayor parte de esos compromisos. Para ello colocará una decena de títulos con el objetivo de estirar plazos y reducir el peso del muro de vencimientos concentrado entre diciembre y febrero.
El mercado descuenta que el Gobierno deberá convalidar tasas por encima de las de referencia del BCRA, hoy en 20% anual, y aspira a un nivel de rollover elevado, entre 70% y 100%. La tensión se agudiza porque diciembre concentra fuertes compromisos y solo habrá una licitación adicional, en un momento del año en el que aumenta la demanda estacional de pesos por pago de aguinaldos, cierre de cuentas y mayores necesidades de liquidez tanto del sector público como de las empresas.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 26 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.447,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar blue se ubicó en $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar CCL operó en $1.527,72 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 5,5%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar MEP cotizó a $1.480,68 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 2,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.513, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 26 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.717,92, según Binance.
- Temas
- Dólar
Dejá tu comentario