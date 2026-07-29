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29 de julio 2026 - 08:36

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 29 de julio

Mercados minuto a minuto: cómo operan los principales activos financieros

Mercados minuto a minuto: cómo operan los principales activos financieros

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista subió el martes, pero se mantuvo por debajo de los $1.500, mientras que el minorista se ubicó a $1.520 en el Banco Nación y el blue avanzó a $1.570, para tocar su máximo nominal histórico. Los ADRs de bancos argentinos se hundieron hasta 3% en Wall Street, pero los bonos revirtieron pobre performance inicial y cerraron en "verde".

Este miércoles, se conocerá la decisión de tasas de la Reserva Federal, y se espera la conferencia de prensa del titular de la Fed, Kevin Warsh. En tanto, se esperan los balances de Microsoft, Meta y Qualcomm. En el plano local, el Tesoro lleva a cabo la segunda licitación de deuda del mes.

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