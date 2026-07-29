Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 29 de julio

El dólar mayorista subió el martes, pero se mantuvo por debajo de los $1.500, mientras que el minorista se ubicó a $1.520 en el Banco Nación y el blue avanzó a $1.570, para tocar su máximo nominal histórico. Los ADRs de bancos argentinos se hundieron hasta 3% en Wall Street, pero los bonos revirtieron pobre performance inicial y cerraron en "verde".