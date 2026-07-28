Desde Suiza a Filipinas: ¿a qué país se parece el PBI per cápita de las provincias argentinas?

La heterogeneidad en Argentina se expresa tanto a nivel sectorial como regional. Gracias a Vaca Muerta, Neuquén lidera el crecimiento.

Argentina es catalogado como un país de ingreso medio, pese a que en las últimas décadas su economía fue una de las de peor desempeño del mundo. Sin embargo, la heterogeneidad al interior del país refleja que, mientras algunas provincias tienen un Producto Bruto Interno (PBI) per cápita similar al de naciones desarrolladas, otras se asemejan más a economías pobres.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ) sigue siendo el distrito más rico. Según un relevamiento de la organización Fundar, su economía, traccionada fundamentalmente por servicios, se parece a la de Suiza , con un PBI por habitante anual de u$s79.776.

Detrás le sigue Neuquén , que fue la provincia que más creció en los últimos años gracias a los frutos de Vaca Muerta y la producción no convencional de gas y petróleo. En este caso, el PBI per cápita es similar al de EEUU , que representa unos u$s77.608.

El top 5 lo completan otras tres provincias patagónicas: Tierra del Fuego , con un producto como el de Canadá , Santa Cruz , emparentada con Nueva Zelanda y Chubut , que produce casi lo mismo que Letonia.

En el otro extremo, las provincias del norte son aquellas con PBI per cápita más acotado. La más pobre es Formosa , que tiene genera u$s10.362 por año y por habitante, similar a lo que genera Filipinas.

Apenas arriba se encuentran Misiones, con una economía parecida a la de El Salvador, Corrientes, similar a Túnez y Chaco, similar a Perú.

Más allá de CABA, dentro de las provincias de la región pampeana, que explican la mayor parte del PBI total en Argentina, la comparación es la siguiente: Buenos Aires tiene un producto de u$s22.662, como el que tiene México, Córdoba produce unos u$s26.910, como Serbia, y Santa Fe genera u$s27.564 como el país Mauricio.

Según los datos de Argendata, portal que pertenece a Fundar, las provincias que eran más pobres a fines del Siglo XIX, tendieron a ser las de mayor crecimiento del PBI per cápita en el largo plazo. Tales son los casos de Neuquén, Santiago del Estero, San Luis, Catamarca o La Rioja, aunque hay excepciones como las de CABA, que era el tercer distrito más rico en 1895 y fue la segunda de mayor expansión desde entonces, solo por detrás de Neuquén.

Asimismo, el perfil de crecimiento económico desde que Javier Milei es presidente acentuó la disparidad regional. El dinamismo de la energía, la minería, el agro y la intermediación financiera beneficia a economías como las de Neuquén, el deterioro de la industria y el comercio golpea a distritos como Buenos Aires.