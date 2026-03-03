Autos usados: caída de las ventas y señales de alerta en el sector + Seguir en









La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en febrero se transfirieron 130.229 unidades, un 12,6% menos que un año atrás. El retroceso también se sintió frente a enero y golpea a casi todas las provincias.

La industria de autos usados mostró una contracción de más del 12% con respecto a 2025. Depositphotos

El mercado de autos usados arrancó el año con señales de enfriamiento. Según el último relevamiento difundido por la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante febrero se concretaron 130.229 transferencias, lo que implicó una contracción del 12,60% en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 149.004 operaciones.

Si se toma como referencia enero de este año, la merma fue aún mayor: 14,92%, ya que en el primer mes de 2026 se habían comercializado 153.070 vehículos. En el acumulado del primer bimestre, el sector sumó 283.299 unidades, cifra que quedó 11,20% por debajo de las 319.040 registradas en igual período del año pasado.

autos-usados.png Los números reflejan una contracción del 12,60% con respecto a 2025. Foto: Infobae Alejandro Lamas, secretario de la CCA, recordó que febrero suele ser estacionalmente débil, aunque subrayó que esta vez la caída fue extendida a todo el país, incluso en distritos que venían mostrando mayor dinamismo. También señaló que el desempeño excepcional del inicio de 2025 influye en la comparación interanual y remarcó que una oferta de financiación más competitiva podría reactivar la demanda.

Los 10 autos usados más vendidos en febrero El ranking de febrero mostró el siguiente orden:

VW Gol y Trend – 7.311 unidades Toyota Hilux – 5.078 Chevrolet Corsa y Classic – 3.703 VW Amarok – 3.507 Ford Ranger – 3.502 Ford EcoSport – 2.856 Toyota Corolla – 2.826 Peugeot 208 – 2.577 Fiat Palio – 2.497 Ford Ka – 2.444 En el análisis por provincias, las mayores bajas porcentuales entre enero y febrero frente al mismo lapso de 2025 se observaron en Misiones (-21,35%), La Rioja (-19,53%), Santa Cruz (-17,79%), Formosa (-17,74%) y Salta (-17,55%). También registraron retrocesos Chubut (-14%), La Pampa (-13,72%), San Luis (-13,49%), CABA (-13,38%) y Tucumán (-13,14%).

El retroceso de los usados se da en paralelo con la debilidad del mercado de 0km, afectado por la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento en dólares y las dificultades para acceder a crédito. En este escenario, concesionarias y compradores se mueven con cautela a la espera de señales de mayor estabilidad.