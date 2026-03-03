YPF descartó subas inmediatas en el precio de los combustibles por el conflicto en Medio Oriente + Seguir en









Lo afirmó el titular de la petrolera, Horacio Marín. Dijo que no esperan "cimbronazos con el precio", aunque anticipó que podría haber cambios "si el precio del barril queda muy alto".

YPF tiene la mayor red de estaciones de servicio del país y sus precios marcan referencia en el mercado. Mariano Fuchila

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que "no va a haber cimbronazos con el precio de los combustibles" como consecuencia del conflicto armado en Medio Oriente, detonado tras el ataque conjunto de EEUU e Israel a Irán y la posterior respuesta del régimen islamita, aunque anticipó que podría haber cambios "si el precio del barril queda muy alto". La tensión global en el mercado energético es de especial importancia para la Argentina.

"Nosotros tomamos decisiones tranquilas frente a estas situaciones. En YPF tenemos una política de precios, no vemos el precio del petróleo en el día, tenemos un acuerdo con los consumidores. Lo que hacemos es tener un promedio, entonces cuando hay precios del petróleo que duran muy poco no afecta al precio de los combustibles", expresó Marín.

El titular de la petrolera nacional, la que tiene la mayor red de estaciones de servicio del país y cuyos valores suelen ser de referencia para el resto de las compañías, aseguró: "Lo que hacemos es que tanto en las caídas y subidas rápidas no tiene afectación en el precio al consumidor". Sin embargo, advirtió que "si el precio del barril se queda muy alto va a afectar el precio de los combustibles pero muy de apoco".

"Lo que esta afectando en estos días que es por el estrecho de Ormuz se exportan los países 15 millones de barriles de petróleo. El 15% del consumo mundial pasa por ese estrecho. Es una ruptura a la oferta lo que genera aumento de precios", repasó Marín. Ayer el precio del crudo se disparó y se ubica hoy por encima de los u$s80. Se trata de un alza de cerca de u$s20 con respecto a la semana pasada, previo a que estalle el conflicto en Medio Oriente.

