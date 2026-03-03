Inflación no afloja: prevén que el IPC de febrero siga cerca de niveles máximos en casi un año Por Solange Rial + Seguir en









Consultoras proyectan una inflación de febrero cercana al 3%, similar a los niveles de enero. Las subas en alimentos y en las tarifas compensaron la histórica caída del 3,5% en el tipo de cambio.

Las consultoras privadas proyectan una inflación para febrero similar a la de enero, cercana al 3%. Mariano Fuchila

Las consultoras privadas proyectan una inflación para febrero similar a la de enero, cercana al 3% y en niveles máximos en casi un año. Si bien, estacionalmente suele ser un mes con menos presiones inflacionarias, todavía traccionan al alza la suba de alimentos, tarifas eléctricas y el transporte público, aunque en menor medida que el mes pasado. Jugó a favor, contrariamente, que el tipo de cambio retrocedió cerca del 3,5%, la caída mensual más importante desde junio de 2019.

Según el relevamiento de Equilibria, en febrero de 2026 la inflación se ubicó en el mismo nivel que el mes pasado y fue de 2,9%. De acuerdo con esta medición, el IPC estuvo impulsado por Regulados (+4,8%) y Alimentos y bebidas no estacionales (+3,8%), tras subas de tarifas energéticas, transporte público y carnes. El resto de la inflación núcleo (no incluye alimentos y bebidas) arrojó 2,3%, mientras que la suba de precios Estacionales no superó el 1% mensual.

Por su parte, C&T Asociados, en su relevamiento de precios minoristas para la región GBA, aseguró que en febrero la medición se ubicó en 2,9%. "Febrero suele ser un mes de inflación menor que la de otros meses, pero este año se sumaron varios factores para generar un resultado distinto", anunciaron. Dentro de ellos se encontraron ajustes en las tarifas de luz y gas, la actualización en el salario de las empleadas domésticas y la suba en los alimentos.

Los aumentos fueron generalizados en los componentes y, en la mayoría de los casos, en torno al promedio. La nota distintiva, como en enero, la volvieron a dar la carne y las verduras: la primera subió casi 8%, el doble que el promedio, mientras que las segundas esta vez bajaron casi 10%, ampliaron. Por último, resaltaron que Transporte y comunicaciones fue el otro rubro que aumentó más que el promedio.

A su vez, la medición de Eco Go arrojó en su relevamiento de precios minoristas una proyección para febrero del 3%, con una variación semanal para la tercera semana del mes pasado del 0,5%. "Si bien todavía se siente el peso de los nuevos cuadros tarifarios en transporte, electricidad y gas, la dinámica fue más contenida", explicaron desde esta consultora sobre cómo fue el desarrollo de los precios.

En febrero, el IPC elaborado por Libertad y Progreso registró un incremento del 2,8% mensual, por lo que, según esta medición y a contramano del resto, augura "una desaceleración en el ritmo de la inflación por primera vez luego de ocho meses de mostrar una tendencia al alza". Para la Fundación, el tipo de cambio jugó a favor, ya que retrocedió en torno al 3% -dato punta a punta- frente al primer mes del año. Alimentos y bebidas: siguen los aumentos, aunque más moderados "Aun con la estabilidad de precios de esta semana, la inflación mensual se dispara a niveles por encima del 4%", aseguró LCG sobre la medición en alimentos de esta semana. También indicó que bebidas y carnes, que representan el 45% de la canasta, aumentan por encima del 5% mensual. Pese a esto, en la 4ª semana de febrero, en promedio los Alimentos y Bebidas no presentaron variaciones de precios contra una semana atrás. Esa misma semana, desde Analytica, el rubro alimentos y bebidas presentó una variación semanal de -0,1% en los precios del Gran Buenos Aires. El mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas se dio en pescados y mariscos (+5,5%) y carnes y derivados (+4,8%). Entre las categorías con menores aumentos se encuentran otros alimentos (+1,3%) y panes y cereales (+0,7%). De esta forma, el promedio de cuatro semanas fue de 2,7%. Por último, para el nivel general de precios estiman una suba mensual del 2,8% durante febrero. Finalmente, Econviews proyecta el valor más bajo entre todas las consultoras para el segundo mes del año: estima un 2,4% de inflación, lo que implica una marcada desaceleración con respecto a enero.

