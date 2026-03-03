Javier Milei recibe al embajador de EEUU, Peter Lamelas, en medio de la ofensiva en Medio Oriente

El encuentro se llevará a cabo a las 10. Sucede luego de que Donald Trump instara a sus ciudadanos a que abandonen inmediatamente más de 12 países en Medio Oriente.

El presidente Javier Milei recibirá este martes a las 10 en la residencia de Olivos al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas , en una reunión que se inscribe en el fuerte alineamiento político y diplomático del Gobierno con Washington en un momento de máxima tensión en Medio Oriente.

El encuentro ocurre mientras se profundiza la crisis regional tras el ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos en Riad , Arabia Saudita, un episodio que elevó la tensión entre Washington y Teherán y que podría derivar en nuevas represalias militares. El incidente provocó daños materiales y un incendio menor en la sede diplomática y llevó a la administración estadounidense a advertir que responderá al ataque y a evaluar medidas de seguridad para sus ciudadanos en varios países de la región.

La ofensiva se da en el marco de la escalada abierta tras los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes a fines de febrero, lo que derivó en una cadena de represalias con misiles y drones contra bases y posiciones vinculadas a Washington en distintos países del Golfo.

En ese contexto, la reunión en Olivos adquiere un fuerte contenido geopolítico : el Gobierno argentino busca ratificar su alineamiento con Estados Unidos y seguir de cerca un conflicto que amenaza con ampliar su impacto internacional.

Lamelas, designado como embajador durante la administración de Donald Trump, mantiene una relación fluida con el oficialismo y ya había sido recibido por Milei en la Casa Rosada en 2025, en el inicio de una etapa de mayor sintonía bilateral entre ambos países.

La embajada de EEUU en Arabia Saudita fue atacada por drones iraníes y piden a sus ciudadanos abandonar 14 países de Medio Oriente

La embajada de Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita, fue atacada con drones en un episodio que eleva aún más la tensión en Medio Oriente, en medio de la escalada militar que enfrenta a Washington, Israel e Irán. El impacto de al menos dos aeronaves no tripuladas provocó un incendio limitado y daños materiales en el edificio diplomático, aunque hasta el momento no se reportaron víctimas.

El ataque ocurre en un contexto de fuerte confrontación regional, luego de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes y de la posterior respuesta de Teherán con misiles y drones contra instalaciones vinculadas a Washington en varios países del Golfo. En las últimas horas, distintos gobiernos elevaron sus alertas de seguridad ante el riesgo de nuevos ataques y la posibilidad de que el conflicto se expanda a otros frentes de la región.

Tras el episodio en Riad, la administración estadounidense advirtió que evalúa una respuesta y recomendó a sus ciudadanos abandonar varios países de Medio Oriente ante el deterioro de la situación. Analistas internacionales advierten que el ataque contra una sede diplomática marca un nuevo nivel de escalada política y militar dentro de un conflicto que ya involucra a múltiples actores regionales y amenaza con ampliar su impacto global.