Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 5 de agosto

Diálogos de Wall Street: el mercado bull se monta sobre nuevos récords y disipa nubarrones

La Bolsa se monta sobre nuevos récords después de un largo asedio que duró todo junio y julio. ¿Qué pasó con los nubarrones que se cernían sobre Wall Street desde la guerra en Irán, la Fed de Warsh y la suba de las tasas largas? ¿Cuál es la fuerza que impulsa al mercado bull y atraviesa con éxito todas las amenazas, Gekko?

Por José Siaba Serrate

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