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5 de agosto 2026 - 12:42

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 5 de agosto

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista roza los $1.500 este miércoles, mientras que el minorista se ubicó a $1.515 en el Banco Nación y el blue bajó a $1.540. Los bonos en dólares abren en baja en Wall Street, mientras que el riesgo país se ubica en los 420 puntos básicos. El S&P Merval avanza lentamente 0,2%.

Este miércoles se esperan los siguientes datos económicos:

  • PMI compuesto final de julio eurozona, Reino Unido, Estados Unidos.
  • Resultados Estados Unidos: Uber Technologies, Walt Disney, CVS Health, Eli Lilly, Global Payments, eBay y Motorola Solutions.
  • Metrogas y Mercado Libre presentan su balance trimestral.

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La Bolsa se monta sobre nuevos récords después de un largo asedio que duró todo junio y julio. ¿Qué pasó con los nubarrones que se cernían sobre Wall Street desde la guerra en Irán, la Fed de Warsh y la suba de las tasas largas? ¿Cuál es la fuerza que impulsa al mercado bull y atraviesa con éxito todas las amenazas, Gekko?

Por José Siaba Serrate

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Por Santiago Reina

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Por Erika Cabrera

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 5 de agosto

El dólar oficial minorista cotiza a $1.465 para la compra y a $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.516,83 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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