Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 5 de agosto

El dólar mayorista roza los $1.500 este miércoles, mientras que el minorista se ubicó a $1.515 en el Banco Nación y el blue bajó a $1.540. Los bonos en dólares abren en baja en Wall Street, mientras que el riesgo país se ubica en los 420 puntos básicos. El S&P Merval avanza lentamente 0,2%.
Diálogos de Wall Street: el mercado bull se monta sobre nuevos récords y disipa nubarrones
La Bolsa se monta sobre nuevos récords después de un largo asedio que duró todo junio y julio. ¿Qué pasó con los nubarrones que se cernían sobre Wall Street desde la guerra en Irán, la Fed de Warsh y la suba de las tasas largas? ¿Cuál es la fuerza que impulsa al mercado bull y atraviesa con éxito todas las amenazas, Gekko?