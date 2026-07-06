Los ADRs avanzan hasta 6% y el riesgo país cae a mínimos de ocho años tras anuncio del programa financiero + Agregar ámbito en









Los títulos en dólares avanzan en el comienzo de la semana y el indicador económico se vuelve a comprimir.

Los activos argentinos avanzan en el comienzo de la semana. Vecteezy

Los ADRs trepan hasta 7,5% en el comienzo de la semana, mientras los bonos soberanos anotan subas en Wall Street tras lo que fue la presentación del plan financiero hasta 2027. Así, el riesgo país se vuelve a comprimir cerca de los 400 puntos básicos (pb) y anota un nuevo máximo en más de ocho años.

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En Nueva York, los títulos en dólares trepan hasta 0,4% de la mano de Bonar 2029, seguido por Bonar 2035 y el Global 2035. En tanto, el riesgo país cae 3 pb (-0,5%) hasta los 412 pb.

El Chief Economist de Aldazabal y Cía., Mariano Ortiz Villafañe, explicó a Ámbito que el anuncio del Gobierno trajo grandes novedades en el mercado. En ese sentido, sostuvo que, como era de esperarse, el plan financiero "no incluye emisiones internacionales dentro de las fuentes financieras, aunque se ocuparon de aclarar que están abiertos a esa posibilidad siempre que el costo sea equivalente a las otras fuentes disponibles".

"Entre las pocas novedades, se destaca el financiamiento bilateral por u$s2.000 millones en 2027 actualmente en etapa de negociación (incluido dentro de Otro financiamiento) y la emisión del nuevo AO29 (con características similares al AO27 y AO28 de cupón 6% con pagos mensuales) a partir de la próxima licitación del Tesoro, con el objeto de favorecer la reinversión de los cupones del 9 de julio", explicó.

ADRs y S&P Merval Los ADRs marcan subas generalizadas lideradas por BBVA Argentina, seguida por Grupo Supervielle (+5,6%) y Grupo Financiero Galicia (+4,6%).

El economista Gustavo Ber destacó que el repunte que ensayan los ADRs se explica a partir de que "algunos operadores buscan reforzar posiciones como compras de oportunidad, en busca de que el índice pueda llegar a testear los máximos". A nivel local, el S&P Merval avanza 1,3% a 3.237.784,57 puntos, mientras que su contraparte en dólares sube 3,4% a los 2.069,94 puntos. Al igual que en el exterior, los papeles bancarios lideran las subas. En el otro extremo, Cresud pierde 0,6% y Pampa Energía 0,3%.