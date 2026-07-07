Dólar: qué espera la city para el segundo semestre tras el plan financiero de Luis Caputo

El Ministerio de Economía presentó un esquema para cubrir los vencimientos de deuda de 2026 y parte de 2027 con el objetivo de reforzar la confianza del mercado. En ese contexto, economistas esperan un tipo de cambio con mayor movimiento en la segunda parte del año.

El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo , sobre la estrategia para garantizar el pago de los vencimientos de deuda de 2026 y parte de 2027 no pasó desapercibido para el mercado. En momentos en que el foco vuelve a posarse sobre el dólar en el inicio del segundo semestre, la señal oficial apunta a reforzar la previsibilidad financiera y reducir el riesgo de episodios de volatilidad cambiaria en la previa de las elecciones del próximo año.

La hoja de ruta presentada por el Gobierno contempla distintas fuentes de financiamiento para cubrir las obligaciones en moneda extranjera de lo que resta de 2026 y de todo el 2027. Si bien algunos analistas remarcan que el programa incorpora supuestos exigentes, coinciden en que el mensaje busca fortalecer la confianza de los inversores y despejar dudas sobre la capacidad de pago .

Más allá del mensaje financiero del Ejecutivo, la city también empieza a recalibrar las expectativas para el tipo de cambio. Luego de varios meses de relativa estabilidad, los economistas consideran esperable una corrección moderada durante julio , impulsada principalmente por factores estacionales.

"Es lógico esperar una leve corrección de la divisa, pero no un salto muy grande" , aseguró a Ámbito la economista Noelia Abbate .

La especialista dijo que entre los factores que pueden impulsar ese movimiento alcista aparecen una menor oferta de dólares del agro , con una liquidación de divisas que ya arrastraba un retroceso del 10% interanual en el primer semestre , así como una mayor demanda asociada al cobro del aguinaldo, las vacaciones de invierno y el incremento de las importaciones energéticas.

Más allá de esos factores, entiende que la divisa experimentará una corrección de acá a fin de año para compensar los meses que permaneció "planchada" frente a la inflación. "En julio también es esperable que corrija", añadió.

En ese escenario, las proyecciones privadas apuntan a un movimiento acotado desde los niveles actuales. Mientras el dólar mayorista se ubica por encima de los $1.490 y el minorista ya roza los $1.520 para la venta, las estimaciones no contemplan un salto brusco de la cotización durante julio.

En línea con esa visión, el economista Federico Glustein proyectó en diálogo con este medio que el billete verde podría moverse en una franja de entre $1.520 y $1.570 durante julio. Según explicó, la menor oferta de divisas, el aumento de las importaciones energéticas y una demanda estacional vinculada al aguinaldo, las vacaciones y la búsqueda de cobertura explicarían ese movimiento.

El plan financiero y la señal al mercado

Más allá de las proyecciones cambiarias, los analistas coinciden en que el anuncio de Caputo buscó enviar una señal de previsibilidad al mercado respecto de la capacidad de financiamiento con la que cuenta el Tesoro Nacional para los próximos años.

Mariano Fuchila

En ese sentido, el economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, destacó que el programa financiero para 2026 y 2027 ratifica uno de los principales objetivos del equipo económico: reducir la dependencia del financiamiento de Wall Street y refinanciar los vencimientos al menor costo posible, al dejar una eventual emisión internacional como una alternativa y no como una necesidad. Además, subrayó que el esquema prevé préstamos de organismos internacionales por u$s4.200 millones para 2027 y la posibilidad de una nueva colocación de Bonar 2029 por hasta u$s2.000 millones durante este año.

Para Glustein, el objetivo central del anuncio fue "dar certidumbre y previsibilidad". "Muestra voluntad de pago para los vencimientos de 2026 y 2027", afirmó, al tiempo que consideró que el cronograma permite comprender la estrategia que seguirá el Gobierno para sostener la estabilidad macroeconómica antes de las elecciones y reducir el riesgo de episodios de tensión cambiaria.

No obstante, el economista advirtió que algunas de las fuentes de financiamiento contempladas por el Ejecutivo, como las privatizaciones por u$s1.500 millones, la emisión local por u$s5.000 millones o las compras de divisas previstas, lucen "optimistas, aunque alcanzables", siempre y cuando no aparezcan shocks externos o domésticos.

La mirada para el segundo semestre

La expectativa predominante entre los consultados es que el tipo de cambio se ajuste de manera gradual durante la segunda mitad del año, en un movimiento que permita recomponer parte del atraso acumulado frente a la inflación, aunque sin alterar el escenario de estabilidad que busca consolidar el Gobierno.

En ese contexto, la estrategia oficial para cubrir los vencimientos de deuda aparece como una herramienta destinada a reforzar la confianza de los inversores y reducir las probabilidades de sobresaltos financieros en la previa electoral. Con una menor oferta de dólares y una demanda algo más firme, el consenso es que el dólar seguirá un recorrido alcista, aunque lejos de un salto disruptivo.