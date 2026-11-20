Lo que se dice en las mesas: si algo le faltaba a la Argentina de cara al 2027 era un "efecto caipirinha" 2.0

Empezó a temblar el mercado brasileño, y los más veteranos tienen un deja vú de fines de los ´90 cuando el gobierno de Henrique Cardoso dejó flotar el real ante la fuga de capitales y desató el bautizado “efecto caipirinha”. Al gobierno de Milei le sirve para distraer la atención, pero como toda manta corta, tarde o temprano, algo del virus brasileño termina contagiando.

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