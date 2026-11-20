El dólar oficial escaló $5,50 hasta los $1.565 para la venta en el segmento mayorista este jueves, mientras el dólar blue subió $10 hasta los $1.640, el MEP rozó los $1.645 y el CCL alcanzó los $1.743. La brecha cambiaria vuelve al centro de la escena y superó el 11%.
El Gobierno sumó $15,6 billones al Presupuesto 2026 y recorta el superávit de fin de año
La ampliación equivale al 10,2% del crédito vigente. PAMI y los intereses de deuda se llevan la mayor parte, mientras que Servicios Económicos pierde unos $2,3 billones.