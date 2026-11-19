El dólar oficial vuelve a subir tras marcar un nuevo récord nominal. La mayor liquidez en pesos, la menor oferta de dólares y el contexto internacional presionan sobre el mercado cambiario.

El dólar oficial vuelve a subir tras alcanzar un nuevo máximo nominal en la jornada del miércoles 18 de noviembre, mientras que los financieros operan por encima de los $1.700. De esta manera, la brecha cambiaria con el tipo de cambio mayorista supera el 10% , su nivel más elevado desde octubre de 2025, en un escenario de mayor demanda de cobertura y menor oferta de divisas.

El dólar mayorista vuelve a subir y toca los $1.560 , mientras que el minorista abre a $1.580 en el Banco Nación. En paralelo, el dólar blue alcanza los $1.635, y marca otra vez un récord nominal.

En el segmento financiero, el dólar MEP subió 1,8% hasta los $1.629,84, mientras que el CCL trepó 1,2% y finalizó en $1.717,06. La diferencia entre esta última cotización y el mayorista se amplió al 10,1%, una señal que los operadores siguen de cerca ante el reacomodamiento de las expectativas cambiarias.

Pese a las recientes subas, el dólar oficial acumula un incremento de apenas 7,2% en lo que va de 2026, frente a una inflación del 26,3% hasta octubre . Esta diferencia refleja una apreciación real del peso, que comienza a ganar protagonismo en el análisis de los inversores.

La aceleración de las cotizaciones responde a una combinación de factores locales e internacionales. Entre ellos aparecen la mayor disponibilidad de pesos en el sistema financiero, la reducción de la oferta de divisas y el fortalecimiento global del dólar, en un contexto de mayor cautela de los inversores.

Pese a las recientes subas, el dólar oficial acumula un incremento de apenas 7,2% en lo que va de 2026.

En el plano local, la estrategia oficial de mantener una mayor liquidez para moderar las tasas de interés y favorecer la actividad económica encuentra como contrapartida una creciente demanda de cobertura cambiaria.

A esto se suma la proximidad de una nueva licitación del Tesoro, prevista para el 26 de noviembre, cuando deberá afrontar vencimientos por aproximadamente $20 billones en manos privadas. En paralelo, el mercado comienza a anticipar el incremento estacional de la demanda de pesos durante diciembre.

La presión también se trasladó al mercado de futuros. Los contratos para diciembre cerraron en $1.604, mientras que los correspondientes a enero y febrero alcanzaron los $1.634,50 y $1.665, respectivamente. Estos valores reflejan expectativas de una depreciación gradual del peso durante los próximos meses.

Por otra parte, el escenario internacional agregó incertidumbre. El fortalecimiento del dólar frente a otras monedas y la depreciación del real brasileño representan factores adicionales de presión sobre el tipo de cambio argentino, dada la estrecha relación comercial entre ambos países.

El BCRA redujo las compras y las reservas volvieron a caer

En medio de la mayor demanda de dólares, el Banco Central desaceleró significativamente su ritmo de compras en el mercado cambiario. La autoridad monetaria adquirió apenas u$s11 millones durante la última rueda, frente a los u$s74 millones registrados el martes. La participación compradora del organismo se redujo del 20% al 3% del volumen operado, que alcanzó los u$s356,7 millones en el segmento de contado.

Pese a esta moderación, el BCRA acumula compras por u$s341 millones en noviembre y un saldo positivo de u$s16.309 millones durante 2026.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas retrocedieron u$s190 millones y finalizaron en u$s49.551 millones. La caída estuvo vinculada principalmente con el descenso del 3,5% en la cotización internacional del oro, que generó un efecto negativo estimado en u$s250 millones sobre la valuación de los activos de la entidad.

La evolución de las reservas cobra especial relevancia ante los compromisos de deuda que deberá afrontar el Gobierno durante 2027. En particular, el Tesoro necesita reunir los fondos necesarios para atender los vencimientos de Bonares y Globales previstos para enero, por aproximadamente u$s4.400 millones.

Qué mira el mercado hacia adelante

La dinámica cambiaria de las próximas semanas estará condicionada por la capacidad del Banco Central para sostener la acumulación de reservas, el comportamiento de la liquidez en pesos y la evolución del escenario financiero internacional.

Si bien el dólar oficial todavía se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, establecido en $1.974,20 para la última rueda, la ampliación de la brecha y el incremento de las posiciones de cobertura reflejan una mayor cautela entre los inversores.

En este contexto, el mercado seguirá de cerca las decisiones del equipo económico para administrar la liquidez y evitar que la baja de las tasas de interés se traduzca en nuevas presiones sobre los dólares financieros.