El riesgo país se dispara y vuelve a acercarse a los 890 puntos, mientras los ADRs bajan hasta 5% + Agregar ámbito en









Wall Street cae pese a la estratoférica salida de Anthropic y arrastra a los débiles activos argentinos, que atraviesan semanas de tensión.

El riesgo país sigue en el centro de la escena.

Los bonos soberanos en dólares, que amagaron con rebotar en las operaciones del premarket, vuelven a cotizar a la baja este jueves. Así, el riesgo país argentino retoma las subas, pega un nuevo salto y se acerca a los 870 puntos básicos.

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Esto ocurre en una jornada volátil en los mercados internacionales. En la preapertura, los principales índices de Wall Street mostraban fuertes avances en medio del entusiasmo por la exitosa salida a bolsa de Anthropic, que pasó a ser la mayor de la historia. Sin embargo, con la rueda ya en marcha las acciones globales se tiñieron de rojo. Suerte similar corrieron los bonos Globales argentinos.

En ese marco, el riesgo país, medido por el banco J.P. Morgan se dispara 4,5% y alcanza los 886 puntos básicos. Así, pese al respiro de la última jornada, el indicador no logra consolidar un sendero de descompresión en medio de un clima internacional complejo y ante las dudas del mercado respecto de la solidez del programa financiero anunciado por el ministro Luis Caputo.

En el frente internacional, China publicó el jueves una "declaración de paz" que, según dijo, habían acordado su presidente, Xi Jinping, y sus homólogos estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin, en su reunión trilateral ‌sin precedentes, en la que afirmaron que las guerras nucleares son inútiles y nunca deberían librarse.

"Hay un mejor tono en los mercados: el encuentro de Trump, Xi Jinping y Putin genera expectativas sobre el inicio de la resolución de algunos de los conflictos globales vigentes. Además, la fuerte demanda en el IPO (colocación) ‌de Anthropic reaviva cierto entusiasmo por la 'IA'", sostuvo Quantum Finanzas.

Acciones y ADRs En paralelo, las acciones y ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street muestran mayoría de caídas, encabezadas por Grupo Supervielle, que pierde 4,7%; seguido de BBVA (-3,7%) y Grupo Financiero Galicia (-3,5%). En el mercado local, el índice MSCI Merval opera con un leve avance del 0,1% hasta los 82.155 puntos. Aunque medido en dólares retrocede 1,2% a 47 puntos.