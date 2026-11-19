La autoridad monetaria intervino por primera vez en casi dos años ante la creciente presión cambiaria. Las dudas sobre el rumbo fiscal, el aumento de la deuda pública y la incertidumbre sobre el futuro equipo económico profundizan la desconfianza de los inversores.

El Banco Central de Brasil salió a intervenir en el mercado cambiario para intentar contener la fuerte depreciación del real , que acumula una pérdida del 15% desde la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en octubre. La autoridad monetaria vendió u$s1.000 millones mediante una subasta de dólares al contado , en medio de una creciente preocupación de los inversores por el deterioro de las cuentas públicas y la falta de definiciones sobre el próximo equipo económico.

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El real brasileño cerró este jueves a 5,9323 unidades por dólar, tras depreciarse un 1,10% , y alcanzó su nivel más bajo desde abril de 2025, pese a la intervención oficial. La moneda acumuló seis ruedas consecutivas de caída y el dólar avanzó un 4,87% en la semana, en medio de las crecientes dudas sobre la sostenibilidad fiscal del país y la conformación del nuevo equipo económico de Luiz Inácio Lula da Silva.

La operación, realizada este jueves, representó la primera intervención de estas características desde diciembre de 2024, cuando las tensiones fiscales también habían provocado una fuerte liquidación de activos brasileños.

Según informó Bloomberg, la decisión se produjo después de que Lula asegurara que no tenía apuro por anunciar a su nuevo ministro de Hacienda ni a otros integrantes del gabinete, declaraciones que profundizaron la incertidumbre en los mercados financieros.

Tras conocerse la intervención, el real logró recuperar terreno momentáneamente , aunque la volatilidad persistió durante la jornada. En paralelo, las tasas de los swaps registraron fuertes subas, reflejo de las tensiones que atraviesa el mercado brasileño.

Brasil: el déficit fiscal y la deuda pública preocupan a los inversores

El principal foco de preocupación del mercado pasa por la sostenibilidad de las cuentas públicas brasileñas. El déficit fiscal nominal supera el 9% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la deuda pública ya representa más del 80% de la economía.

Los inversores temen que, sin un ajuste fiscal de mayor profundidad, el endeudamiento continúe creciendo y complique las posibilidades de reducir las tasas de interés, actualmente elevadas para contener la inflación.





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La presión cambiaria se mantuvo incluso después de que el Senado brasileño respaldara el miércoles un paquete de medidas destinado a limitar el crecimiento del gasto público.

El programa oficial contempla una mejora del resultado fiscal primario de entre 50.000 millones y 60.000 millones de reales, equivalentes a unos u$s10.200 millones, durante 2027. Sin embargo, el mercado considera que las medidas todavía resultan insuficientes para estabilizar la trayectoria de la deuda.

A este escenario se suma la incertidumbre política sobre la conformación del próximo gabinete. Los operadores siguen especialmente atentos a la designación del ministro de Hacienda, una figura considerada clave para determinar la orientación de la política económica.

"Todos los ministros de este país serán nombrados por mí, cuando yo quiera", afirmó Lula durante un acto público, según consignó Bloomberg. El mandatario también aseguró que no tenía prisa por realizar los anuncios.

El Banco Central intervino, pero persisten las presiones sobre el real

La venta de reservas buscó ofrecer liquidez al mercado y moderar la depreciación de la moneda brasileña, en un contexto en el que también influyen factores internacionales.

Álvaro Vivanco, estratega de Wells Fargo Securities, destacó a Bloomberg la importancia de que la intervención se realizara mediante una operación al contado, en lugar de recurrir exclusivamente a instrumentos derivados.

El especialista recordó que, durante el último episodio de intervención cambiaria, las posteriores medidas fiscales contribuyeron a estabilizar la moneda.

Sin embargo, el real enfrenta actualmente un escenario más complejo por la combinación de mayores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, expectativas de una política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal y salidas estacionales de capitales de fin de año.

Estos factores también afectan a otras monedas latinoamericanas, que registraron fuertes pérdidas frente al dólar durante las últimas jornadas.

Además, la moneda brasileña había sido uno de los destinos favorecidos por las operaciones de carry trade, mediante las cuales los inversores aprovechan las diferencias entre las tasas de interés de distintos países. El deterioro de las expectativas fiscales y la mayor aversión global al riesgo amenazan con revertir parte de esos flujos.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, ratificó que la entidad mantendrá una política monetaria restrictiva para combatir la inflación, pese a los costos que implica sostener tasas elevadas para la actividad económica.

La evolución del real también es seguida de cerca en la Argentina, dado que Brasil es su principal socio comercial. Una depreciación persistente de la moneda brasileña puede restar competitividad a las exportaciones argentinas y modificar la relación de precios entre ambos países.

En ese contexto, la capacidad del Gobierno brasileño para recuperar la confianza de los inversores y ofrecer señales concretas de disciplina fiscal aparece como uno de los principales factores que determinarán la evolución del tipo de cambio en las próximas semanas.