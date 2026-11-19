El superávit comercial superó los u$s3.000 millones en octubre y rozó el récord de la era Milei + Agregar ámbito en









Las exportaciones treparon a un nuevo máximo, mientras que las importaciones anotaron un retroceso interanual pero un repunte mensual.

Tanto las exportaciones como las importaciones tuvieron una suba mensual. Mariano Fuchila

El superávit comercial superó en octubre los u$s3.000 millones y rozó el récord anotado desde que Javier Milei es presidente. Las exportaciones anotaron un nuevo máximo, mientras que las importaciones exhibieron un retroceso interanual, desde una muy alta base de comparación, aunque repuntaron en términos mensuales.

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Este jueves el INDEC informó que las ventas externas totalizaron unos u$s10.061 millones, mientras que las compras alcanzaron unos u$s6.668 millones. Como consecuencia, el saldo quedó en u$s3.394 millones, la segunda cifra más alta de la era Milei, solo por detrás del dato de mayo de este año.

Las exportaciones crecieron un 26,4% interanual, en gran parte por un aumento del 19,7% en los precios, pero también por un incremento del 5,6% en las cantidades. A nivel rubro, el principal salto se verificó en Combustibles y energía (+93,9%), aunque también hubo subas en Manufacturas de Origen Agropecuario, Manufacturas de Origen Industrial y Productos Primarios.

De este modo, en octubre se enviaron a otros países u$s12.497 millones más que en el mismo mes del año pasado. El principal aporte provino del petróleo (u$s3.507 millones), mientras que entre el maíz, el oro y el litio aportaron otros casi u$s4.000 millones. También fueron relevantes los ascensos en trigo, girasol, derivados de soja y carnes.

La serie desestacionalizada del INDEC arrojó una suba mensual del 2,7%, que ubicó a las exportaciones en un nuevo máximo histórico.

Mientras tanto, las importaciones exhibieron una caída interanual del 6,7%, aunque esto se explica por una muy alta base de comparación, ya que en la previa de las elecciones legislativas de 2025 muchas empresas habían adelantado sus compras por el temor a una posterior devaluación.