La empresa recaudó u$s107.300 millones, en la mayor salida a bolsa de la historia, superando a SpaceX. Se perfila como prueba clave del interés inversor en IA, en un mercado altamente vólatil. Los detalles, en la nota.

Las acciones de Anthropic PBC arrancarían con un alza de entre 20% y 26% en el mercado gris , después de que la oferta pública inicial (OPI), ampliada a u$s107.300 millones , y la colocación privada del laboratorio de IA superaran la marca de SpaceX.

El debut en Wall Street de la empresa desarrolladora de Claude, se perfila como una prueba clave del interés de los inversores por el sector tecnológico. Cabe destacar que la salida a bolsa llega en un momento vital para los mercados , luego de que Nvidia se desplomara 26% en lo que va del mes tras la renuncia de Jensen Huang y las preocupaciones por una desaceleración del gasto en tecnología. En ese marco, los contratos de futuros del índice Nasdaq 100 subieron hasta 1,5% y los del S&P 500 ganaron hasta 0,8%, luego de que Anthropic fijara el precio de su salida bursátil.

Según los derivados que ofrece la plataforma de corretaje IG International, la compañía valdría u$s1,35 billones , de acuerdo con la cotización del jueves por la mañana en Hong Kong, es decir, más de 24% por encima del precio de salida de u$s83. Ese cálculo considera las clases de acciones vendidas en la operación; contando todas las acciones, el valor totalmente diluido ronda los u$s1,5 billones.

En Hyperliquid, plataforma de criptomonedas, los futuros perpetuos de Anthropic (contratos sin fecha de vencimiento) cotizaban cerca de los u$s100, 20% por encima del precio de la OPI. Hasta las 12:35 p.m. de Hong Kong, el volumen negociado superaba los u$s155 millones, y el interés abierto total pasaba de u$s388 millones. Por su parte, Lang & Schwarz, un corredor minorista alemán, ofreció el miércoles la acción a hasta u$s105, una prima de 26%.

El debut en Wall Street de la empresa desarrolladora de Claude, se perfila como una prueba clave del interés de los inversores por el sector tecnológico.

Aun así, la cotización comenzará en un momento turbulento para los mercados , con fuertes oscilaciones de las acciones durante la rueda del miércoles en EEUU y una caída de 4,4% del índice Nasdaq 100 en la última semana. Las acciones de las empresas que salieron a bolsa en los mercados estadounidenses este año retroceden, en promedio ponderado, cerca de 4% , según datos recopilados por Bloomberg.

En ese marco, Anthropic se consolidó como la mayor salida a bolsa de la historia, superando a la de SpaceX, con u$s107.300 millones recaudados por la empresa y sus siete cofundadores, incluida una colocación privada de u$s26.000 millones procedente de inversores como Nvidia, Google y AMD.

Si se confirman estas previsiones de cotización en el debut oficial en el mercado, el debut bursátil podría ayudar a despejar las preocupaciones sobre la demanda global de IA, superar un obstáculo inicial importante y consolidar a Anthropic como referente clave del sector, a medida que la atención de los inversores se desplaza de los chips y la infraestructura necesarios para impulsar la tecnología hacia las empresas que desarrollan sus agentes y chatbots.

Anthropic se consolidó como la mayor salida a bolsa de la historia, superando a la de SpaceX, con u$s107.300 millones recaudados por la empresa y sus siete cofundadores. NYSE

Hans Stege, director de investigación de inversiones de PrePublic Equity Partners, señaló que “espero una demanda sólida en la apertura y un comportamiento volátil, pero firme, a lo largo del día”. Y agregó: “Pero quizá esa sea la parte fácil; pregúnteme de nuevo dentro de tres semanas. Creo que muchos de nosotros lo estamos utilizando como un indicador clave del sentimiento del mercado, y una fuerte demanda y una cotización estable serán de gran ayuda”.

Los números del gigante de la IA

Anthropic, que todavía no llegó a los seis años de vida, se ganó a los inversores por su apuesta a las empresas como clientes y por el gran avance de sus ventas. Según los documentos presentados ante los reguladores, sus ingresos anualizados (un cálculo que parte de un lapso más breve) llegaron a u$s81.000 millones al 31 de octubre, u$s10.000 millones más que a fines de septiembre.

Además, más de 11.900 clientes le aportaron u$s100.000 o más en los últimos 12 meses a fines de septiembre, contra unos 1.500 en 2025, y planea extender su presencia a otros sectores profesionales, como el derecho y la salud. Según los analistas de Goldman Sachs, las ventas de Anthropic subirían hasta unos u$s685.000 millones hacia el final de esta década.

Sin embargo, mantener el ritmo de desarrollo alto implicará controlar el gasto en infraestructura de IA. Según sus presentaciones ante las autoridades reguladoras, Anthropic acumula compromisos por casi u$s901.000 millones, principalmente en capacidad de cómputo y chips, de los cuales cerca de u$s71.000 millones deben cumplirse únicamente en el ejercicio que cierra el 30 de septiembre de 2027.

Anthropic, que todavía no llegó a los seis años de vida, se ganó a los inversores por su apuesta a las empresas como clientes y por el gran avance de sus ventas. Anthropic

Prueba de mercado

El debut bursátil de Anthropic será la primera prueba real del mercado para saber si los inversores están dispuestos a pagar más por acceder a los modelos más avanzados, a medida que la tecnología se masifique. Es probable que los primeros informes de resultados de la compañía se analicen con lupa para determinar si los modelos de código abierto más económicos, incluidos los de desarrolladores chinos, presionan sus márgenes.

El compromiso de Anthropic de desarrollar la IA de forma "segura y responsable" podría entrar en conflicto con algunas líneas de negocio potenciales. La empresa se ha comprometido a mantener a Claude libre de publicidad, con el fin de proteger la privacidad de los usuarios.

“Una vez que la publicidad pasa a formar parte de los objetivos de ingresos de una empresa, la presión para optimizar la participación tiende a aumentar”, escribieron los cofundadores en una carta a los inversores incluida en la documentación presentada. “Hemos optado por no introducir esa presión en Claude”.

El esquema poco habitual de Anthropic, diseñado para que la empresa priorice la seguridad mientras avanza la IA, probablemente les da más margen a los ejecutivos frente a las críticas de los inversores. Es una sociedad de beneficio público, que pondera tanto a los accionistas como a la sociedad, y su gobierno corporativo incluye un Fideicomiso de Beneficios a Largo Plazo, que puede designar y destituir a la mayoría de los integrantes del directorio.

La OPI se da en un momento volátil, siendo una prueba clave para la demanda de inteligencia artificial.

Goldman Sachs y Morgan Stanley lideraron la salida a bolsa de Anthropic, con la participación de otros 20 bancos, según surge de los documentos presentados. Se espera que las acciones comiencen a cotizar este jueves en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo ANT.

¿Cómo comprar desde Argentina?

Para comprar el CEDEAR de la salida a bolsa de Anthropic, cabe recordar que la cotización arranca a las 11:30, hora de Argentina, y que luego hay que completar los pasos que corresponden en el mercado local. La idea de los operadores es que esté disponible hoy, “si se logran alinear todos los actores”, según fuentes del sector.

Desde BYMA indicaron que hoy la CNV aprobó con condiciones la solicitud, lo que permite avanzar con los próximos pasos para listar el CEDEAR. “Estamos acompañando el proceso y trabajando junto con Banco Comafi para completar las gestiones necesarias y levantar las condiciones establecidas por la CNV, con el objetivo de que el listado pueda concretarse el mismo día del IPO”, señalaron.