Empezó a temblar el mercado brasileño, y los más veteranos tienen un deja vú de fines de los ´90 cuando el gobierno de Henrique Cardoso dejó flotar el real ante la fuga de capitales y desató el bautizado “efecto caipirinha”. Al gobierno de Milei le sirve para distraer la atención, pero como toda manta corta, tarde o temprano, algo del virus brasileño termina contagiando.

Empezó a temblar el mercado brasileño, y los más veteranos tienen un deja vú de fines de los ´90 cuando el gobierno de Henrique Cardoso dejó flotar el real ante la fuga de capitales y desató el bautizado “efecto caipirinha”.

Aun con la resaca de la gira papal a cuestas, el nuevo viento externo en contra, el sainete Nvidia y sus esquirlas y demás vicisitudes del complicado contexto internacional, como si fuera poco, empezó a temblar el mercado brasileño . Los más veteranos tienen un deja vú de fines de los ´90 cuando el gobierno de Henrique Cardoso dejó flotar el real ante la fuga de capitales y desató el bautizado “efecto caipirinha” encadenado a los recordados “tequila” y “vodka” de mediados de esa década.

Al gobierno de Milei le sirve para distraer la atención, pero como toda manta corta, tarde o temprano, algo del virus brasileño termina contagiando. Si bien explicó uno de los economistas, que hoy ya luce como uno de los más curtidos del plano local, el Brasil de hoy no es lo mismo que el de ayer. Ya no es el principal socio. Según este analista, Brasil es menos relevante ya que mucho menos del 15% de las ventas externas argentinas van a ese mercado cuando antes iba más del 30%. Pero a la vez, también Argentina perdió peso dentro de las importaciones brasileñas y hoy son menos del 5% cuando antes eran casi el 15%, gracias al trigo. De modo que el canal comercial no pega tanto como antes. Pero sí el canal financiero. Ya se vio como el resultado electoral en Brasil sacudió y colaboró con la suba del riesgo país de Argentina. Ahora con el tipo de cambio en Brasil en niveles de 6 reales por dólar, todo toma otro color.

En realidad, les decía un conocido consultor a clientes, la debilidad del real no es una novedad, lo que puede pasar es que la paridad bilateral se estacione con Lula en una zona más desfavorable para Argentina de lo que hubiera sido con Bolsonaro . Por lo pronto, Lula le pone el pecho al mercado vendiendo dólares, por ahora, para que los extranjeros que se quieran ir se vayan sin tanto alboroto. Y quienes planean sus vacaciones miran con apetito la ventaja cambiaria.

Al respecto, un financista advertía en ronda de colegas que aquellos que viajaran en el verano a Brasil, suponiendo se mantenga el tipo de cambio bilateral en estos niveles, les convenía usar la tarjeta de crédito y pagar en Argentina con los dólares comprados al BCRA al tipo de cambio oficial, en lugar de usar el sistema de pago Pix porque usa el tipo de cambio informal para la conversión. Un dato nada más, pero da para tenerlo presente y analizar un poco más.

En este ambiente, el Gobierno para aplacar los ánimos continuó negociando la reforma electoral , sacrificando algo en pos de suspender las PASO, y evitarse así el impacto anticipado de la gran encuesta nacional preelectoral. La usina de rumores está operando 24x7 sembrando temas como que la gente del “Toto” Caputo analiza un plan dolarizador hasta que se complican los swaps del BCRA, entre otras especulaciones. Mientras que, del otro lado, hacen circular novedades sobre el respaldo del Tesoro de EEUU y que “todo marcha según el plan”, y todo termina en que Milei tiene una adecuada bazuca para enfrentar la pulseada del mercado. Si bien los inversores, sobre todo, internacionales no soslayan el clima político, todo lo contrario, sí continúan monitoreando los números crudos. Así ven que el superávit fiscal se sostiene en el ajuste del gasto porque los ingresos retomaron la caída en términos reales (entre enero-octubre el acumulado del superávit primario se ubicó en el 1,4% del PIB y el financiero, en 0,4%).

Lo que más se escucha en estas jornadas es la clásica dicotomía entre quienes miran con hambre los atractivos y castigados precios de los activos, y quienes opinan que mejor es salir y no arriesgarse, o sea, no pagar la apuesta a una victoria de Milei en 2027 y recoger el premio gordo, sino mirar de afuera. No solo así lo ven los locales sino también sus pares del exterior. A pesar de todo, hubo algunos viajes y cónclaves en el exterior por el caso argentino, siendo uno de los más destacables del de Latin Securities en Londres, en el hotel cinco estrellas The May Fair, en cercanías de Hyde Park y detrás del Palacio de Buckingham, donde se reunieron 80 inversores institucionales internacionales y 15 directivos de empresas argentinas. Claro que hubo mucho más movimiento por el caso brasileño. Desde grandes fondos emergentes hasta emblemáticos bancos internacionales desembarcaron en el vecino país en estos días.

Qué pasa con la liquidez

Una reservada mesa redonda entre gestores y consultores debatió lo que estaba pasando con la liquidez de la plaza financiera. Los más duchos explicaron que el binomio Tesoro-BCRA (Toto-Bausili) estaba inyectando pesos al mercado para cubrir la demanda excedente de liquidez en la previa de los feriados XL. Hablaron de más de $4 billones desde comienzos de mes. Lo cierto es, según revelaron en el encuentro en zona Catalinas, el binomio sacrificó parte del colchón de liquidez del Tesoro en el BCRA, y ahora tendrían poco más de 4 a $5 billones, y menos de 100 millones en dólares. O sea, la billetera de pesos da aire, pero la de dólares no para cerrar el año. En todas las simulaciones sobre el programa financiero 2027, el mercado luce más o menos cómodo con los vencimientos en pesos pos elección si el rollover es total, pero todavía no tienen claro de dónde saldrán los dólares para cubrir todo, incluso el Bopreal.

Por el momento mantienen las apuestas a los bonos CER, hasta el primer trimestre, sin embargo, los más perspicaces plantean que a medida que se acerque la fecha electoral todo pasa por vislumbrar hasta donde el mercado de pesos seguirá desacoplado del de dólares, frenando la divisa y avalando los niveles de tasas de interés, y por ende de brecha, que hicieran falta.

El caso argentino fue debatido en un conference call liderado por una de las consultoras globales con más cucardas de acierto de pronósticos donde se decretó que la incipiente recuperación de Argentina se enfrenta a un problema de demanda. Suena como una música parecida a la que se escucha localmente.

Destacaron tres ejes: la recuperación del sector de la construcción durante septiembre apunta a una estabilización, pero la actividad manufacturera se mantiene débil; las condiciones crediticias están mejorando, pero aún no han logrado reactivar la demanda de los hogares; y la incertidumbre política y el débil gasto interno amenazan la recuperación en 2027.

Quienes llevaban la batuta explicaron que la economía argentina parece estabilizarse tras la fuerte contracción de julio, sin embargo, no vislumbran un IV trimestre de boom como muchos presagian, porque la demanda subyacente sigue siendo débil. ¿Qué más ven?: la inversión en energía e infraestructura debería impulsar la actividad, aunque la dependencia de equipos importados limitará los efectos indirectos en la manufactura nacional; las condiciones crediticias están mejorando de forma selectiva, con una expansión de los préstamos hipotecarios y comerciales, pero el crédito al consumo se mantiene moderado. Las medidas para movilizar el ahorro no declarado ofrecen un potencial alcista, aunque su impacto es muy incierto. Por otro lado, la evolución de la inflación ofrece cierto optimismo, sobre todo, por la inflación subyacente. Sin embargo, los aumentos tarifarios regulados ralentizarán la desinflación y limitarán el poder adquisitivo. Pronostican una inflación general que alcance el 32% en diciembre y el 24% a finales de 2027.

Sobre el 2027, creen que una mayor producción agrícola y energética, junto con una mejora en las condiciones de financiación, deberían impulsar el crecimiento el próximo año, pero la debilidad del empleo, la disciplina fiscal y la incertidumbre política siguen siendo obstáculos importantes. Ven un crecimiento del PIB del 0,2% para 2026 y del 0,5% para 2027, con una ligera tendencia al alza. O sea, nadie piensa en tirar manteca al techo, como lo hacía “Macoco” y sus compinches bon vivant porteños en los años locos en Maxim´s de Paris. Todo lo contrario, cada vez más el escenario 2027 no coadyuvaría con una reelección garantizada.

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Atención en los mercados emergentes

En varias cumbres de gestores emergentes la atención se centró en tres países de la región y sobre todo en el plano fiscal: Brasil, México y Colombia. Lo que se escuchó es que las restricciones políticas están amenazando cada vez más la consolidación fiscal en América Latina. En Brasil, el ajuste propuesto por Lula podría mejorar el saldo primario de 2027 entre 45.100 millones y 56.100 millones de reales, pero las enmiendas de la oposición y un Congreso más conservador amenazan con debilitar el paquete. Prevén una consolidación gradual, con presiones de deuda persistentes que mantienen elevadas las primas de riesgo. Mientras que, en México, las renovadas amenazas arancelarias de EEUU vinculadas a la inmigración complican las negociaciones comerciales y prolongan la incertidumbre para los exportadores y la inversión.

Sobre Argentina señalaron que las negociaciones presupuestarias para 2027 ponen a prueba las frágiles alianzas de Milei en el Congreso, aunque descuentan que su programa de estabilización continuará. En cuanto a Colombia, la oposición a los aumentos del impuesto al consumo ha obligado al gobierno a recortar gastos y vender activos. Por ello prevén una dilución sustancial de su paquete de rescate, lo que dejará el déficit muy por encima del objetivo. Las negociaciones presupuestarias de Chile también ponen a prueba la disciplina fiscal de Kast, mientras que un menor crecimiento amenaza las previsiones de ingresos. Los riesgos fiscales siguen siendo elevados. En Perú, las limitadas facultades de Fujimori para emitir decretos y los crecientes compromisos de gasto complican la consolidación. Los sólidos fundamentos macroeconómicos deberían amortiguar los mercados, aunque las reformas postergadas y el decreciente apoyo político amenazan la confianza de los inversores.

Las miradas puestas en el cuarto mandato de Lula

En estos días se vio el desembarco de fondos como Ashmore y de bancos como Barclays para ver con sus propios ojos lo que viene, bajo el lema de si Brasil podrá recuperar su credibilidad.

Los visitantes reconocieron que el ambiente era sombrío. Los mayores gestores con los que se reunieron ya tienen entre el 40% y el 65% de los activos de sus clientes en el extranjero; los medianos y pequeños, entre el 5% y el 25%. T todos buscaban aumentar su exposición a activos internacionales debido a los riesgos fiscales y políticos. La gran incógnita reside en cómo el presidente Lula da Silva gestionará la economía en su cuarto mandato, que comienza en enero de 2027. La mayoría prevé que la situación se mantendrá igual: mayor gasto e impuestos, y objetivos de superávit primario demasiado bajos para estabilizar la relación deuda/PIB, que podrían no alcanzarse. Los bancos locales prevén que el crecimiento se desacelere hasta aproximadamente un 0,5% en 2027, frente al 2,3% de 2025, con una inflación que aumente hasta cerca del 6%.

Creen que un plan cuatrienal creíble, anunciado de inmediato, para elevar el superávit primario al 2,5-3,5% del PIB para 2030 es la forma más eficaz de estabilizar las expectativas de inflación y la moneda, y de permitir tasas de interés más bajas. Sin él, es probable que el real, las tasas locales y las acciones sigan bajo presión, y Brasil corre el riesgo de perderse el ciclo de dólar débil del que se benefician la mayoría de los mercados emergentes. Lula inició su primer mandato en 2003 elevando el objetivo de superávit primario. Terminar su cuarto mandato de la misma manera dejaría un legado importante.

También estuvo muy interesante el encuentro de Barclays del cual participó el presidente del Banco Central, Gabriel Muricca Galípolo quien se ocupó de enviar algunos mensajes, unos dirigidos a los participantes del mercado, otros a la sociedad en general y a la clase política. Se escuchó que, en momentos de alta incertidumbre externa e interna, y en medio de dudas sobre la credibilidad de la política fiscal, ofrecer orientación a futuro puede ofrecer retornos negativos, suponiendo un desafío adicional a la comunicación del BC mientras múltiples choques afectan las perspectivas de inflación y la economía se desacelera.

Por otro lado, la gente de una mega-gestora europea brindó algunos datos para tener en cuenta en este nuevo ambiento geopolítico y económico: la renta variable emergente representa poco más del 5% de los activos globales frente a su promedio histórico de más del 8%; cerrar esa brecha supondría entradas por valor de 950.000 millones de dólares; más allá de las materias primas las oportunidades hoy están impulsadas por la tecnología (semiconductores, IA, automatización), la modernización industrial y el consumo interno; los riesgos a vigilar son las tensiones geopolíticas con impacto en el petróleo, un repunte inflacionario que fuerce nuevas subas de tasas y una posible apreciación fuerte del dólar.