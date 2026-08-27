Gastos con tarjeta en dólares: cuál es la mejor forma de pagar el resumen y evitar recargos + Agregar ámbito en









Existen alternativas para esquivar la percepción del 30% y reducir el costo final de las compras hechas fuera del país.

Este es el truco definitivo para evitarte el 30% de recargo. Pexels

Los consumos en dólares pueden terminar costando bastante más caro cuando se cancelan desde una cuenta en pesos. En agosto de 2026, estas operaciones siguen alcanzadas por una percepción del 30%, que se suma al tipo de cambio oficial utilizado por el banco.

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De todas formas, quienes ya cuentan con fondos en moneda estadounidense tienen una alternativa para evitar ese adicional. La clave está en cómo se cancela la parte correspondiente al consumo en esa divisa y prestar atención al débito automático antes de la fecha de vencimiento.

Existe una manera de ahorrar dinero al pagar el resumen de la tarjeta cuando hubo gastos en dólares. Pexels El truco para pagar el resumen sin percepciones extras Cuando una persona decide cancelar sus consumos en dólares usando pesos, el banco convierte el monto al tipo de cambio oficial y agrega la percepción del 30%, resultado que se conoce como "dólar tarjeta". Pero, si el cliente utiliza fondos propios depositados en una caja de ahorro en dólares, esa conversión no es necesaria y el recargo no se cobra.

Esta diferencia te permite ahorrar bastante cuando se acumularon consumos importantes durante un viaje, compras hechas en el exterior o contrataciones de servicios internacionales. Uno de los puntos más importantes es revisar si la tarjeta tiene débito automático, ya que si permanece activo hasta el vencimiento, el banco puede tomar pesos de la cuenta, convertir el saldo pendiente y sumar la percepción.

Para evitarlo, hay que solicitar previamente un “stop debit”, trámite disponible en el home banking, la aplicación móvil o los canales de atención de cada entidad. Se puede hacer lo mismo con una tarjeta de débito vinculada tanto a una cuenta en pesos como a otra en dólares. Si los consumos internacionales se descuentan directamente desde esta última, no se aplica la percepción del 30%.

Abonar con tus propios dólares te evita el pago de recargos. Pexels Paso a paso: cómo pagar los gastos en dólares de tu tarjeta de crédito Para cancelar correctamente el saldo en dólares y evitar que el banco lo pesifique, hay que seguir una serie de pasos antes del vencimiento: Revisar el resumen: identificar por separado cuánto corresponde a consumos en pesos y cuánto a dólares

identificar por separado cuánto corresponde a consumos en pesos y cuánto a dólares Solicitar el stop debit: hacerlo antes del vencimiento si la tarjeta está adherida al débito automático

hacerlo antes del vencimiento si la tarjeta está adherida al débito automático Verificar el saldo disponible: asegurarse de contar con los fondos suficientes en la caja de ahorro en dólares

asegurarse de contar con los fondos suficientes en la caja de ahorro en dólares Cancelar la parte en dólares: pagar exactamente el monto correspondiente desde esa cuenta

pagar exactamente el monto correspondiente desde esa cuenta Abonar los consumos en pesos: saldar por separado la parte del resumen denominada en moneda nacional

saldar por separado la parte del resumen denominada en moneda nacional Controlar el movimiento: comprobar que no se haya producido un débito adicional por la conversión del saldo en dólares Los fondos pueden provenir de dólares que ya estaban depositados, de una compra hecha previamente mediante el banco o de un depósito en efectivo. La mayoría de las entidades permite completar la operación directamente desde sus canales digitales. Si no se hace el stop debit a tiempo, existe el riesgo de que el banco convierta automáticamente el consumo y aplique el 30%, por lo que conviene efectuar el pago antes de la fecha límite. La percepción sigue alcanzando a compras hechas en el exterior, servicios contratados a empresas extranjeras, paquetes turísticos y pasajes internacionales cuando esas operaciones finalmente se cancelan en pesos. Quienes ya hayan abonado el recargo pueden computarlo como pago a cuenta si tributan Ganancias o Bienes Personales. Pero las personas que no estén alcanzadas por esos impuestos pueden solicitar su devolución ante ARCA, siguiendo el procedimiento vigente.

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