Deuda: Economía renovó el 96% de los vencimientos y libera al mercado unos $500.000 millones

La Secretaría de Finanzas está cambiando la estrategia. En los últimos llamados trata de atender la mayor demanda de cobertura de corto plazo.

Tal cual lo había anticipado el mercado, el Gobierno logró colocar deuda en pesos por un total de $12,16 billones en la segunda licitación de agosto, con lo cual consiguió un nivel del rollover del 96,96%.

Así lo informó la Secretaría de Finanzas a través de las redes sociales. La dependencia del Ministerio de Economía precisó que recibió ofertas por $13,18 billones.

29/01/27 (S29E7) - $2,38 billones 2,25% TEM, 30,60% TIREA.

31/05/27 (T31Y7) - $2,45 billones 2,26% TEM, 30,69% TIREA.

CER

29/01/27 (X29E7) $0,83 billones a 6,25% TIREA CER.

Dólar Linked a:

30/10/26 (D30O6) – $0,42 billones a 7,64% TIREA.

La mayor parte de las preferencias de los inversores se concentro en la letra que vence en noviembre próximo con casi el 50% de lo colocado. Los bonos ajustados por dólar oficial en cambio registró menos aceptación.

El mercado anticipaba ya un nivel de refinanciamiento cercano al 100% aunque por debajo de las ultimas marcas. La del primer llamado de $4,5 billones había estado apenas por arriba del total. Eso obedece a la nueva estrategia del Gobierno de dejar de pagar con tasas más altas el costo de llevar vencimientos más allá de las elecciones.

A la luz de lo que las encuestas de opinión indican sobre que el gobierno de Javier Milei no tiene por lo menos por ahora asegurada su reelección, el costo de pasar vencimientos para después de octubre de 2027 se incrementa.

El equipo de Research de Puente indicó que "en la licitación de hoy el Tesoro logró renovar 95% de los vencimientos, lo cual supone una expansión de $500 mil millones, que el Tesoro podrá cumplir sin problemas con los depósitos que tiene en el BCRA".

"Nosotros esperábamos una renovación dentro del 90 y 100%, así que cayó dentro de ese pronóstico. Este rollover menor al 100% se condice con las condiciones de liquidez escasa que ha tenido el mercado en las últimas semanas y esperamos que esta inyección de pesos alivie un poco esta situación y tenga un impacto sobre las tasas de interés, que ya venían normalizándose en los últimos días", indicó Puente.

La sociedad de bolsa señala que "el Tesoro terminó pagando algo de premio sobre el mercado secundario, sobre todo en la LECAP nueva y en la LECAP más corta, pero este premio resultó menor al de licitaciones anterior". "Llama un poco la atención la baja suscripción de la LELINK de octubre, dado que vencen 2.600 millones de dólares de la LELINK de agosto. Esto se condice con la situación de menor liquidez y sugiere una rotación de LELINKs a futuros, dado que éstos no requieren hundir tantos pesos", indicó.

En analista de mercados Martín de la Fuente indicó que "es acertada la decisión del Ministerio de Economía en cuanto al rollover ya que si bien el contexto respecto a la liquidez era mucho más holgado, con tasas overnight operando nuevamente en torno al 20% y el monto que absorbe el BCRA en la REPO por encima de los $2 billones, este financiamiento neto negativo inyecta cerca de %0,4 billones adicionales al sistema".

Por su lado, el asesor financiero Tomás Sisto Morel consideró que "la señal más positiva estuvo en la extensión de plazos ya que el promedio subió a 142 días, 31 días más que en la licitación anterior mientras que las tasas fijas cortaron mayormente en línea con el secundario".