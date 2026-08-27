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27 de agosto 2026 - 09:16

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 27 de agosto

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista escaló el miércoles hasta los $1.514 para la venta, en una jornada clave porque fue la que fijó el precio al cual se pagarán los bonos dólar linked que vencen la semana que viene. En ese marco, se observó una importante demanda del mercado y una fuerte intervención del Banco Central (BCRA). Mientras tanto, el minorista se vendió a $1.535 en el Banco Nación y el blue bajó a $1.555.

Por su parte, los bonos en dólares volvieron a teñirse de rojo, por lo cual el riesgo país anotó un nuevo avance. En cuanto a la renta variable, las acciones operaron volatilidad; los ADRs cerraron dispares y el S&P Merval en dólares tuvo una tenue ganancia.

Este jueves,

  • El INDEC publicará el informe de Ingreso Nacional y Ahorro Nacional correspondiente a 2025.
  • La Secretaría de Finanzas realizará la segunda licitación de deuda de agosto. El mercado seguirá especialmente el nivel de rollover, las tasas convalidadas y los instrumentos elegidos por los inversores.

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El dólar oficial minorista cerró a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.533,11 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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