Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 27 de agosto

El dólar mayorista escaló el miércoles hasta los $1.514 para la venta, en una jornada clave porque fue la que fijó el precio al cual se pagarán los bonos dólar linked que vencen la semana que viene. En ese marco, se observó una importante demanda del mercado y una fuerte intervención del Banco Central (BCRA). Mientras tanto, el minorista se vendió a $1.535 en el Banco Nación y el blue bajó a $1.555.



Por su parte, los bonos en dólares volvieron a teñirse de rojo, por lo cual el riesgo país anotó un nuevo avance. En cuanto a la renta variable, las acciones operaron volatilidad; los ADRs cerraron dispares y el S&P Merval en dólares tuvo una tenue ganancia.