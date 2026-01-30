Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 30 de enero

El dólar oficial mayorista cotiza a $1.444,50, mientras que el billete del Banco Nación se mantiene $1.465 para la venta. Mientras tanto, el riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos y se ubica a 492 puntos básicos. Este viernes, la expectativa está puesta en el cierre semanal tanto del dólar como de los activos argentinos.

Así, el riesgo país se encamina a cerrar el mes con mermas del 13% y el S&P Merval podría finalizar con un avance de más del 5%, medido en pesos, y casi 6% en moneda dura.

En los mercados globales, la atención de los inversores se concentra en el anuncio de Donald Trump de su candidato para reemplazar a Jerome Powell en la presidencia de la Reserva Federal (Fed) de EEUU.