Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 30 de enero

El dólar oficial mayorista cotiza a $1.444,50, mientras que el billete del Banco Nación se mantiene $1.465 para la venta. Mientras tanto, el riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos y se ubica a 492 puntos básicos. Este viernes, la expectativa está puesta en el cierre semanal tanto del dólar como de los activos argentinos.
La deuda externa privada subió u$s7.300 millones y alcanzó los u$s116.847 millones en el último trimestre de 2025
En detalle, según precisó el último informe del Banco Central, el incremento se explica por u$s5.016 millones de la deuda comercial y u$s2.284 millones de la financiera.
