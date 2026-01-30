SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
30 de enero 2026 - 09:35

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 30 de enero

El peso se fortaleció en enero frente al dólar.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial mayorista cotiza a $1.444,50, mientras que el billete del Banco Nación se mantiene $1.465 para la venta. Mientras tanto, el riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos y se ubica a 492 puntos básicos. Este viernes, la expectativa está puesta en el cierre semanal tanto del dólar como de los activos argentinos.

Así, el riesgo país se encamina a cerrar el mes con mermas del 13% y el S&P Merval podría finalizar con un avance de más del 5%, medido en pesos, y casi 6% en moneda dura.

En los mercados globales, la atención de los inversores se concentra en el anuncio de Donald Trump de su candidato para reemplazar a Jerome Powell en la presidencia de la Reserva Federal (Fed) de EEUU.

Live Blog Post

La deuda externa privada subió u$s7.300 millones y alcanzó los u$s116.847 millones en el último trimestre de 2025

En detalle, según precisó el último informe del Banco Central, el incremento se explica por u$s5.016 millones de la deuda comercial y u$s2.284 millones de la financiera.

Live Blog Post

Acciones, Cedears, bonos o letras: en qué invertir durante febrero, según los expertos

Luego de un enero positivo para los mercados, febrero arranca con un escenario de mayor previsibilidad financiera y menor tensión cambiaria.

Por Gonzalo Andrés Castillo

Live Blog Post

Por qué vender oro mientras el resto del mundo entra en pánico comprador

El metal alcanzó máximos históricos en un contexto de dólar débil, euforia especulativa y señales técnicas extremas. Aunque los fundamentos de largo plazo siguen vigentes, los indicadores advierten que el rally entró en una fase de agotamiento donde el riesgo de corrección supera al potencial de suba.

Por Christian Buteler

Live Blog Post

Las monedas de América Latina se fortalecen más frente al dólar en el inicio de 2026: cómo impacta en Argentina

Las principales divisas de la región operaban con alzas frente al dólar este jueves, después de la decisión de la Reserva Federal de mantener estable sus tasas de interés y de comentarios del presidente Donald Trump en torno a la divisa estadounidense.

Por Solange Rial

Live Blog Post

El riesgo país frenó una racha de seis bajas al hilo y el S&P Merval sufrió su mayor retroceso diario en dos semanas

El índice que mide el J.P. Morgan repuntó desde mínimos de casi 8 años, pero se mantuvo debajo de los 500 puntos. En tanto, el S&P Merval en dólares cayó fuerte, aunque se encamina a cerrar enero con ganancias.

Dejá tu comentario

