La deuda externa privada subió u$s7.300 millones y alcanzó los u$s116.847 millones en el último trimestre de 2025

En detalle, según precisó el último informe del Banco Central, el incremento se explica por u$s5.016 millones de la deuda comercial y u$s2.284 millones de la financiera.

La deuda externa privada alcanzó los u$s116.847 en el último trimestre de 2025.

La deuda externa del sector privado alcanzó los u$s116.847 millones en el tercer trimestre del 2025, una cifra que representa un aumento u$s7.300 millones en relación al trimestre anterior y de u$s13.000 millones respecto al mismo período de 2024.

El Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) precisó en su último informe que la variación se explica por el incremento de u$s5.016 millones de la deuda comercial y de u$s2.284 millones de la financiera .

El principal componente de la deuda privada fue en el área de importaciones de bienes , lo cual representó u$s39.055 millones. En segundo lugar, estuvieron los préstamos financieros (u$s29.581 millones) y los títulos de deuda en manos de no residentes (u$s16.011 millones).

A su vez, el informe del BCRA detalla que la deuda comercial se explica por el crecimiento de la deuda por exportaciones de bienes aunque se compensa parcialmente por las cancelaciones de importaciones de bienes y deuda de servicios.

Respecto a la deuda financiera, el aumento provino de la suba de los préstamos financieros, los títulos de deuda y compensado parcialmente por "otra deuda financiera".

Deuda privada Variación de la deuda externa privada. BCRA

Aumento de la deuda privada: el detalle por sector

Importación de bienes

Las empresas relacionadas a la importación de bienes otorgaron un financiamiento que alcanzó un stock de u$s21.503 millones. Esta cifra significó un retroceso de u$s134 millones respecto al trimestre anterior. El resto de los acreedores sumó u$s17.552 millones, con una suba trimestral de u$s76 millones.

En el desglose sectorial, “fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques” finalizó con el 22% del total (u$s8.472 millones), seguido por “comercio mayorista” con el 20% (u$s7.936 millones).

Exportación de bienes

Por su parte, la deuda con acreedores relacionados creció en u$s8.304 millones, una suba de u$s3.281 millones en relación al trimestre anterior. Con el resto de los acreedores, la deuda totalizó u$s6.887 millones con un incremento de u$s2.147 millones.

El sector “elaboración de productos alimenticios”, que engloba a las cerealeras y oleaginosas, mantuvo el 76% de la deuda total (u$s11.549 millones) con una suba de u$s4.843 millones en el trimestre. “Comercio mayorista” quedó por debajo, con el 13% del total (u$s1.964 millones) y un aumento de u$s625 millones.

Entre los dos sectores explican el 90% de la deuda por exportación de bienes.

Servicios

A su vez, en lo que respecta a los servicios, la deuda con acreedores relacionados cerró el tercer trimestre en u$s10.009 millones, mientras que el resto en u$s3.623 millones.

Los sectores con mayor participación fueron “servicios de programación y consultoría informática y actividades conexas” y “servicio de transporte aéreo” (ambos con el 8% del total). “Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques” sostuvo el 7% del total.

Deuda financiera

Finalmente, la deuda financiera registró un total de u$s21.946 millones, seguida por los múltiples tenedores de títulos de deuda (u$s16.011 millones) y el resto de los acreedores (u$s11.012 millones).

La “extracción de petróleo crudo y gas natural” concentró el 34% del total de la deuda (u$s16.781 millones y u$s259 millones más trimestral). Con menor porcentaje -8%- quedaron las “sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central” (u$s3.807 millones y u$s1.297 millones más trimestral), mientras que en tercer lugar se posicionó el “suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” (u$s3.618 millones y u$s23 millones menos trimestral) con el 7% de la participación total.