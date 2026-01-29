Juicio por YPF: Argentina rechazó presiones de Burford por el destino del oro del BCRA

El Tesoro y el fondo buitre se encontraron en una nueva audiencia. En ese contexto, el Gobierno volvió a considerar "inadmisible" el reclamo de los demandantes.

Los abogados que representan al país en la causa por la expropiación de YPF

Argentina y Burford Capital, beneficiario del fallo por la expropiación de YPF , volvieron a participar de una audiencia en los tribunales de Nueva York en el marco del pedido de sanciones solicitado por el fondo ante la jueza Loretta Preska. Luego de solicitar la suspensión del proceso de discovery, el Tesoro volvió a considerar "inadmisible" el reclamo de los demandantes respecto a la ubicación y uso de las reservas del BCRA y denunciaron una "presión inaceptable".

Los abogados del Estado argentino y los letrados de la empresa financiera que litiga en el juicio por la nacionalización de la petrolera se dieron cita este jueves en el marco de una audiencia prefijada con antelación para realizar un seguimiento de la causa ante el Tribunal del Distrito Sur . Desde la Procuración del Tesoro de la Nación informaron que el encuentro estuvo enfocado en el proceso de discovery ordenado por Preska.

“Esta audiencia fue fijada desde fines del año pasado y, desde entonces, la escalada de presión impulsada por los demandantes ha alcanzado niveles inaceptables”, cuestionaron fuentes oficiales. Asimismo, consideraron como "improcedente" que se insista en requerimientos de información sobre activos que se encuentran amparados por inmunidades soberanas.

Ocurre que en las últimas semanas, Burford Capital presionó ante la Justicia de EEUU para conocer el paradero de las reservas de oro del Banco Central . El fondo se encuentra detrás de activos potencialmente embargables. En ese marco, el presunto envío hacia el exterior de lingotes por parte de la entidad que conduce Santiago Bausili apareció en el radar.

"Pretender que se requiera información al Banco Central sobre la locación de sus activos equivaldría a exigir que la Federal Reserve revele al Tesoro estadounidense la composición y localización de sus tenencias", señalaron fuentes oficiales de la representación argentina, algo que consideraron como "claramente inadmisible en cualquier jurisdicción”.

Argentina insiste en al suspensión del discovery, pero reafirmó compromiso por completar información solicitada

Días atrás, el Gobierno aseguró que, para satisfacer las "demandas irrazonables" de los demandantes, enviará solicitudes de información "al BCRA, la AGN y el Ministerio de Seguridad sobre las reservas de oro". En ese sentido, fuentes oficiales aseguran que durante la audiencia el país reiteró su compromiso de completar la documentación pendiente.

“Argentina continúa demostrando responsabilidad y buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones procesales, incluso en paralelo al pedido de suspensión del proceso", reiteraron este jueves. "Frente a este nivel de presión, el Estado mantiene una postura firme en la defensa de sus derechos y en la utilización de todas las herramientas legales disponibles”, explicaron.

Desde la representación argentina destacaron además que la audiencia permitió reiterar la posición del país respecto de la improcedencia de ciertos requerimientos planteados en el discovery y reafirmar la decisión del gobierno actual de actuar con apego a la ley y dentro de los canales institucionales.

Recientemente, Argentina hizo una presentación formal ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para suspender el proceso de discovery. “El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, cita el escrito.

Desde la Procuración recordaron que, “durante gobiernos anteriores, la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades” y, en contraposición, destacaron que “desde la asunción del actual gobierno, en diciembre de 2023, la Argentina siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa” y “cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal”.

El próximo 19 de febrero la República Argentina presentará sus argumentos en rechazo al pedido de sanciones y desacato formulado por los demandantes. En paralelo, se otorgó plazo hasta el viernes 6 para que los demandantes respondan el pedido de suspensión presentado por la defensa argentina. Posteriormente, el martes 10, la República Argentina presentará su réplica, tras lo cual la cuestión quedará en condiciones de ser resuelta por el tribunal.