Acciones, Cedears, bonos o letras: en qué invertir durante febrero, según los expertos

Luego de un enero positivo para los mercados, febrero arranca con un escenario de mayor previsibilidad financiera y menor tensión cambiaria.

Los ejecutivos de la bolsa porteña aconsejaron realizar inversiones en bonos en pesos y acciones, locales e internacionales.

Con la llegada de febrero , llega el momento de repasar qué inversiones recomiendan realizar los expertos de la bolsa porteña , en especial teniendo en cuenta factores como la baja del riesgo país y la estabilidad del dólar , que fueron protagonistas de enero.

Enero cerró con un balance claramente positivo para la economía y los mercados financieros argentinos , superando las expectativas iniciales y fortaleciendo la credibilidad del programa económico del Gobierno .

El índice Merval acumuló en el primer mes del año una suba cercana al 6% en dólares , impulsado por un mayor apetito por riesgo local y por la expectativa de continuidad del orden macroeconómico. En paralelo, el riesgo país perforó los 500 puntos básicos y se ubicó cerca de los 480 , mínimos desde 2018, lo que reflejó una mejora en la percepción de solvencia y reavivó el debate sobre el regreso gradual al financiamiento internacional .

Un factor central fue la acumulación de reservas del Banco Central , que compró más de u$s1.100 millones sin generar presiones cambiarias. El dólar se mantuvo casi estable y se encamina a cerrar con una leve baja en la zona de $1.465 (minorista del Banco Nación) , ayudado por factores estacionales y una mayor oferta de divisas financieras.

Las tasas de interés cortas se mantuvieron elevadas por la escasez de pesos, reforzando el atractivo del carry trade , mientras que el Tesoro logró un rollover superior al 120% en la última licitación del mes .

En renta fija, los bonos en dólares subieron hasta 6%, y los instrumentos en pesos mostraron rendimientos reales positivos, consolidando el buen clima financiero del inicio de 2026.

Qué inversiones realizar en febrero

Tras este gran mes, los especialistas del mercado local aconsejan apostar, principalmente, por instrumentos financieros en pesos de renta fija.

“Las letras del Tesoro en el tramo junio-septiembre ofrecen tasas anuales cercanas al 40%, lo que las hace muy competitivas frente a un plazo fijo tradicional y con mejor perfil de rendimiento esperado que los bonos hard dollar en el corto plazo. Son una opción atractiva para quien priorice estabilidad y protección del capital en pesos”, comentó Joaquín Arregui, director de la consultora Extensio.

“Dentro de la curva en pesos, con el CCL y las tasas largas relativamente estables, para perfiles agresivos recomendamos posicionarse en Boncaps largos. A pesar de que el peso se apreció más de 2,5%, consideramos que continúa siendo una alternativa atractiva apostar a una baja de tasas, en la medida en que el mercado incorpore un sendero de inflación descendente. El riesgo de movimientos cambiarios durante febrero se encuentra acotado por una política monetaria restrictiva”, agregó Jerónimo Bardin, operador comercial líder en Balanz Capital.

Acciones y Cedears para sumar en el mes

Por otra parte, la recomendación del consenso de expertos también se enfoca en acciones de empresas argentinas con potencial de crecimiento.

“Las acciones locales también nos gustan, aunque están expuestas a aún más volatilidad. Ganan atractivo las vinculadas al sector energético, como Pampa Energía (generación), Transener (distribución) e YPF (Vaca Muerta)”, señaló Eugenia de Irureta, asesora financiera en Buenos Aires Valores.

Y para diversificar más la cartera de inversión, los especialistas sugieren sumar algunos Cedears. “También vemos valor en Occidental Petroleum, que presenta una combinación atractiva de producción, costos bajos y potencial de recuperación. Si se busca diversificación regional, Petrobras ofrece buenos dividendos y fundamentos sólidos en un Brasil que parece estar despegando”, indicó Arregui.