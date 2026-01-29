El Gobierno confirmó este jueves que firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declara la Emergencía Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, las cuales hace más de un mes se ven sacudidas por incendios forestales.
El Gobierno firma el DNU que declara la Emergencia Ígnea en la Patagonia
Así lo confirmó el jefe de Gabinete Manuel Adorni en su cuenta de X. La medida alcanza a las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.
La noticia fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. De esta manera, se llevarán adelante cambios presupuestarios y se incrementarán partidas destinadas al combate del fuego.
Esta noticia se suma a los $4.000 millones girados a la provincias afectadas por el fuego, en concepto de Aportes del Tesoro Nacional. Además, estos fondos se suman a los $100.000 millones enviados para el fortalecimiento de bomberos voluntarios, destinados a capacitación, equipamiento, logística y líneas de asistencia financiera para productores afectados.
