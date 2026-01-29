SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

29 de enero 2026 - 19:59

El Gobierno firma el DNU que declara la Emergencia Ígnea en la Patagonia

Así lo confirmó el jefe de Gabinete Manuel Adorni en su cuenta de X. La medida alcanza a las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

El Gobierno firma el DNU que declara la Emergencia Ígnea en la Patagonia

La noticia fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. De esta manera, se llevarán adelante cambios presupuestarios y se incrementarán partidas destinadas al combate del fuego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2017006246340014386?s=48&partner=&hide_thread=false

Esta noticia se suma a los $4.000 millones girados a la provincias afectadas por el fuego, en concepto de Aportes del Tesoro Nacional. Además, estos fondos se suman a los $100.000 millones enviados para el fortalecimiento de bomberos voluntarios, destinados a capacitación, equipamiento, logística y líneas de asistencia financiera para productores afectados.

Noticia en desarrollo.-

